Доллары или гривна: эксперт посоветовал, где выгоднее держать сбережения

Доллар. / © Associated Press

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В августе валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным. По базовому сценарию курс доллара будет колебаться в пределах 44,50-45,50 грн, а евро — 51,00-52,50 грн.

Об этом рассказал банкир Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».

«Выход за эти коридоры возможен только под влиянием весомых внешних или внутренних событий, однако предпосылок для длительного курсового „рывка“ нет», — пояснил банкир.

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По словам Лесового, экономической целесообразности покупать валюту при любом курсе нет, если разница купли-продажи и стабильная гривна уменьшают результат.

В то же время, пояснил он, гривневые депозиты могут быть более выгодной альтернативой, чем хранение сбережений в наличной валюте. Средние ставки по вкладам в гривне составляют 13-14,5% годовых, а максимальные могут достигать 17-17,5%.

Эксперт пояснил, что показатели превышают уровень годовой инфляции, которая в июне составила 7,2%. Поэтому пока курс доллара остается ниже 47,00 грн, а инфляция не превышает 13%, гривневые депозиты могут обеспечить более высокую доходность, чем пассивное хранение наличной валюты.

Как распределить сбережения

По словам Тараса Лесового, когда речь идет о сбережении средств, то следует придерживаться рационального подхода — не выбирать только один инструмент, а разделять средства.

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Как распределять средства:

валюта: для расходов в валюте или как ликвидный резерв на ближайшее время;

гривневый депозит: для средств, не планируемых к использованию в течение нескольких месяцев, чтобы получать реальный доход выше инфляции.

текущий счет или краткий вклад: для определенной части ликвидных сбережений.

Напомним, ранее экономист Олег Пендзин назвал наиболее эффективный инструмент для сохранения сбережений в Украине. По его словам, одним из самых выгодных способов сохранить и приумножить сбережения является инвестирование в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Эксперт считает, что этот государственный финансовый инструмент в настоящее время способен обеспечить более чистую доходность, чем обычное хранение средств в наличных долларах или евро.

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