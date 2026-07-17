Выгоднее, чем доллар и евро, и без налогов: экономист рассказал, как лучше всего хранить сбережения

Экономист рассказал, как лучше хранить сбережения / © pixabay.com

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Экономический эксперт Олег Пендзин назвал наиболее эффективным инструментом сохранения средств инвестирование в гривневые ОВГЗ — облигации внутреннего государственного займа. По его оценкам, этот государственный инструмент в настоящее время способен принести значительно большую чистую прибыль, чем обычная покупка наличных долларов или евро.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

«Почему это выгодно: доходность гривневых государственных облигаций в настоящее время значительно опережает темпы текущей инфляции, составляющей около 7,2%, и темпы плановой девальвации гривны. Главное преимущество этого инструмента заключается в том, что здесь полностью отсутствует налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор, которые в сумме отняли бы у вас 23% полученной прибыли. Поэтому чистая прибыль в гривне на сегодняшний день реально превышает потенциальный доход от простой покупки иностранной валюты. Кроме того, полное сохранение и возврат средств, инвестированных в ОВГЗ, на 100% гарантируются государством Украина», — считает Олег Пендзин.

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Анализируя преимущества ОВГЗ, можно выделить три ключевых фактора, которые делают этот инструмент привлекательным для физических лиц:

Опережение инфляции: Процентные ставки по государственным облигациям в настоящее время полностью покрывают текущий уровень инфляции (7,2%) и компенсируют плановое снижение курса гривны.

Нулевое налогообложение: В отличие от банковских депозитов, где с полученной прибыли взимается 18% НДФЛ и 1,5% (или обновленная ставка) военного сбора, доход от ОВГЗ полностью освобожден от этих налогов. Это позволяет сохранить до 23% чистого дохода.

Абсолютная безопасность: Государство гарантирует возврат 100% средств, инвестированных в облигации, независимо от суммы вклада, что делает этот инструмент более надежным, чем многие другие финансовые активы.

Подробнее читайте в материале: Курс валют в Украине: реванш доллара и «ловушка» для покупателей евро

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