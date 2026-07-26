Что нельзя вывозить из Турции, где стоит торговаться и как не стать жертвой мошенников

Реклама

Если вы собираетесь на отдых в Турцию, нужно освежить в памяти основные правила безопасного путешествия. Поскольку менталитет, законодательство и общественные нормы поведения в Украине и Турции во многом отличаются, расскажем, стоит ли торговаться, какую валюту лучше использовать и что ни в коем случае нельзя вывозить из страны, чтобы не получить штраф или уголовную ответственность.

Об этом сообщает Interia Kobieta.

Правила путешествия в Турцию: как вести себя украинцам, чтобы не встретить неприятностей

Поскольку Турция остается одним из самых популярных направлений отдыха, нужно учитывать местные правила и традиции, чтобы страна и дальше принимала туристов с распростертыми объятиями. На самом деле правил не так много, но все они очень важны.

Реклама

В прошлом году Турция приняла рекордные почти 64 миллиона гостей со всего мира. В этом году динамика даже растет. Больше туристов приезжает только в Испанию и Италию. Привлекательность турецких курортов обусловлена расширенной системой All Inclusive, соотношением цены и качества в отелях и кратким перелетом.

В то же время эксперты предостерегают от значительного количества рисков и мошеннических схем, с которыми отдыхающие сталкиваются во время шопинга.

Специалисты советуют заранее подготовить наличные деньги в местной валюте. Использовать евро или доллары на местных базарах в супермаркетах не стоит, поскольку для вас курс будет крайне невыгодным. Наличие турецких лир в кармане позволит избежать лишних трат.

Торговля на рынках является частью местной культуры, а начальная цена, которую озвучивает вам продавец, предполагает то, что вы должны с ним поторговаться. Если вы не торгуетесь и покупаете сразу, это может восприниматься местными странно. Нельзя торговаться в супермаркетах, ресторанах и местах, где цена услуг фиксирована.

Реклама

Также покупателям не рекомендуют брать товар в руки без предварительного уточнения цены и не рассчитываться картой без проверки суммы на терминале.

Что нельзя вывозить из Турции

Из путешествия всегда хочется привезти родным подарки, а себе что-то полезное для быта или сувениры на память. Однако вывозить из Турции можно не все, есть строгие ограничения.

В первую очередь из страны нельзя вывозить антиквариат и предметы древности старше 100 лет. Также нельзя покупать и вывозить из Турции объекты культурного и исторического наследия. Это строго запрещено законами страны и предусматривает уголовную ответственность вплоть до заключения.

Также под запретом вывоза изделия из кожи диких животных, минералы, раковины и кораллы.

Реклама

Важно знать и то, что покупка подделок брендовой одежды или аксессуаров в больших объемах для ввоза в страны ЕС нелегальна и наказывается штрафами или лишением свободы. Купить для себя можно всего несколько вещей.

На территорию ЕС запрещено ввозить какие-либо мясные продукты из Турции из-за отсутствия соответствующих санитарных сертификатов.

В больших объемах нельзя вывозить и турецкий чай — не более 1 кг на человека.

Мошенничество и воровство

Эксперты также предупреждают о рисках при оформлении рассрочки на товары с последующей доставкой. На туристических форумах регулярно появляются сообщения о схемах, когда продавцы берут аванс за крупногабаритные вещи (например, шубы) и обещают отправить их по почте, после чего исчезают или требуют полной оплаты без отправки товара.

Реклама

Кроме того, в местах большого скопления людей продолжают действовать карманники. Для защиты имущества отдыхающим рекомендуют держать сумки и рюкзаки перед собой, прятать ценные вещи во внутренних карманах и критически относиться к навязчивой помощи со стороны посторонних лиц.

Каких блюд на шведском столе следует избегать

Напомним, во время летнего отдыха в отелях с системой «шведский стол» клинический диетолог Роксана Шрода предостерегает от выбора некоторых популярных продуктов.

В частности, специалист рекомендует избегать соков из диспенсеров из-за высокого содержания сахара, сосисок с большим количеством соли и фосфатов, омлета из подогревателей, который часто готовят из яичного порошка, а также сладких хлопьев и выпечки, которые провоцируют колебания уровня сахара в крови и быструю утомляемость.

Для сбалансированного завтрака эксперт советует выбирать позиции, богатые белком и клетчаткой: цельнозерновой хлеб или хлеб на закваске, вареные яйца, сыры, местные мясные деликатесы, свежие овощи и фрукты.

Реклама

В то же время, аналитики отмечают, что популярность форматов All Inclusive постепенно снижается. Согласно исследованию «Barometr Providenta», путешественники все чаще выбирают самостоятельно организованные путешествия и исследования новых мест вместо пассивного отдыха у гостиничного бассейна.

Новости партнеров