Ад войны, назначение Драпатого главкомом, визит блогера из окружения Трампа: Украина в фото—неделя 20-25 июля

23 июля 2026 года. Почти всю ночь враг атаковал Одессу, в результате чего есть повреждения инфраструктуры, нескольких автомобилей, офисного помещения и окон в частных домах, однако обошлось без пострадавших. На фото — спасатели, которые разбирали завалы после ударов. / © Getty Images