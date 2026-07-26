Ад войны, назначение Драпатого главкомом, визит блогера из окружения Трампа: Украина в фото—неделя 20-25 июля

ТСН.ua собрал все важные события в фото. Как прожила Украина эту неделю, смотрите дальше. 20 июля 2026 года. Российская авиация сбросила управляемые авиабомбы на Запорожье. Под удар попали жилые и нежилые здания. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. На месте работали спасатели, медики и другие экстренные службы. 20 июля 2026 года. Очакове в результате удара российским БпЛА пострадала 48-летняя женщина. 20 июля 2026. Пожар на предприятии в Одессе в результате атаки России. 21 июля 2026 года. Военные РФ авиабомбами ударили по Лежиному Запорожского района, разрушены дома. Предварительно, один человек погиб и еще минимум трое ранены. 21 июля 2026 года. РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Одессе. В городе поврежден фасад и окна четырехэтажного жилого дома, близлежащие здания и припаркованные рядом легковые автомобили. 21 июля 2026 года. Михаил Драпатый стал новым главкомом ВСУ. Александр Сырский, занимавший эту должность, был уволен. 22 июля 2026 года. Пожарные открыли летний сезон практической подготовки водителей-спасателей к работе на полноприводной технике в сложных дорожных и внедорожных условиях. 22 июля 2026 года. В Харькове россияне атаковали FPV-дроном АЗС, пострадала 22-летняя девушка. В результате обстрела возник пожар. Горели емкость с газом и грузовой автомобиль. 23 июля 2026 года. Почти всю ночь враг атаковал Одессу, в результате чего есть повреждения инфраструктуры, нескольких автомобилей, офисного помещения и окон в частных домах, однако обошлось без пострадавших. На фото — спасатели, которые разбирали завалы после ударов. 23 июля 206. Российские войска нанесли удар по АЗС. В результате обстрела возник масштабный пожар. 23 июля 2026 года. В Запорожье в результате авиаударов травмировано 18 человек, из которых 2 детей. 23 июля 2026 года. В Киеве восьмой день подряд продолжаются митинги в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова. 23 июля 2026 года. В Украину прибыл премьер-министр Ирландии Михол Мартин. Во время визита он встретился с президентом Владимиром Зеленским. 23 июля 2026 года. Российские войска атаковали Павлоград на Днепропетровщине. В результате удара погибли три человека, по меньшей мере десять получили ранения. 24 июля 2026 года. Российский БпЛА нанес удар по городу Дергачи — возник масштабный пожар в складском здании гражданского предприятия на площади 700 кв.м. 24 июля 2026 года. Из-за российского авиаудара КАБами по центральному району Славянска погибли 5 человек, еще 9 ранены. 24 июля 2026. Славянск… Без слов… 24 июля 2026 года. Россияне ударили по полигону на Киевщине, где проходила выставка оружия. 10 людей погибли, сотня пострадавших. 24 июля 2026 года. Американская блогер Лора Лумер, известная ультраправыми взглядами, приехала в Украину. Президент Владимир Зеленский дал ей интервью. 25 июля 2026 года. Ночью российские войска атаковали Полтавскую область ударными беспилотниками. Главной целью стали объекты топливной инфраструктуры. 25 июля 2026. Укрепление и защита границы с Белоруссией продолжается на фоне информации об угрозе. 25 июля 2026 года. Российские военные нанесли удары КАБами по Запорожью. Возник пожар, над городом — дым. Одна женщина погибла, еще 11 людей получили ранения, в том числе трое детей.