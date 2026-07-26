Россия нацелилась на ядерщиков США: кибероружие успели испытать на Украине

Российские хакеры атаковали ядерщиков США / © Associated Press

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Российские хакеры испытывали кибероружие на Украине перед атаками на американских ученых-ядерщиков. Группировка поддерживаемых государством хакеров начала масштабную кампанию кибершпионажа против американских ученых-ядерщиков, оборонных подрядчиков и чиновников.

По данным расследования CNN и совместного заявления западных спецслужб, шпионские методы и инструменты злоумышленники предварительно отрабатывали на украинских объектах, пишет Kyiv Post.

Россияне опробовали кибероружие на украинцах, чтобы атаковать американских ученых-ядерщиков

По информации Агентства национальной безопасности США, ФБР, CISA и партнерских служб из более чем десятка стран НАТО, злоумышленники действовали по меньшей мере с июля 2025 года. В киберсреде эта группировка отслеживается под названиями Laundry Bear, Void Blizzard и TA488.

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Аналитики американской компании по кибербезопасности Proofpoint выяснили, что хакеры атаковали почтовые серверы ядерных объектов США и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Основной интерес Москва проявляла к технологиям термоядерного синтеза, а также стремилась получить разведывательные данные для продолжения войны против Украины.

Кроме того, под ударом оказались федеральные и местные органы власти, энергетические, медийные, технологические компании и образовательные учреждения.

«Вероятно, злоумышленники надеялись получить стратегическую информацию о военных данных, логистике и политических решениях стран Запада», — сообщила вице-президент по вопросам анализа угроз Palo Alto Networks Шеррод ДеГриппо.

Украина как полигон для кибериспытаний

Международное предупреждение подчеркивает тенденцию, при которой российские спецслужбы используют украинскую инфраструктуру не только как приоритетный объект для сбора разведданных, но и как тестовую площадку для обкатывания новых кибертехнологий перед атаками на страны Альянса.

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Разоблаченная схема вызвала серьезную обеспокоенность среди высокопоставленных должностных лиц стран НАТО. Они начали обращать внимание на системность российских кибератак.

Для проникновения в системы злоумышленники использовали ранее неизвестную уязвимость CVE-2025-66376 в почтовой платформе Zimbra Collaboration Suite.

Особенность российских хакерских атак заключалась в том, что от пользователя не требовали загружать файлы или переходить по вредоносным ссылкам — шпионский механизм срабатывал сразу при открытии или предварительном просмотре электронного письма.

Вредоносное ПО похищало почтовую переписку за последние 90 дней, пароли, коды двухфакторной аутентификации и полный каталог контактов организации. Кроме того, хакеры создавали дополнительные аккаунты для сохранения постоянного доступа к компрометированным системам.

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По данным Proofpoint, хакеры беспрепятственно использовали эту лазейку более пяти месяцев, пока в ноябре не вышло соответствующее обновление безопасности. Несмотря на исправление конкретной уязвимости, спецслужбы предостерегают: группировка будет и дальше искать новые лазейки для проникновения в почтовые системы западных организаций.

Российские хакеры: последние новости

Напомним, российские хакеры провели серию масштабных кибератак на электронные почты украинских прокуроров, следователей, высших чиновников и правоохранителей, в том числе сотрудников САП, АРМА и Специализированной прокуратуры в военной сфере.

Кроме украинских чиновников и информации о гражданских объектах Покровска, от шпионской кампании пострадали военные и правительственные учреждения Румынии, Греции, Болгарии и Сербии. Главной целью атак считают сбор компромата, и попытки опередить расследование в отношении россиян.

По данным Reuters, кибератаку разоблачили исследователи британско-американской группы Ctrl-Alt-Intel благодаря ошибке самих хакеров, которые случайно оставили в открытом доступе сервер с похищенными данными.

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В найденных журналах успешных взломов обнаружили тысячи электронных писем и информацию по меньшей мере о 284 взломанных почтовых ящиках за последние два года, большинство из которых принадлежат украинским специалистам, которые занимаются противодействием коррупции и сотрудничеству с РФ.

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