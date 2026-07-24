Проверьте свой телефон, иначе потеряете все данные: эксперты предупредили о "лазейке", которой пользуются хакеры

Смартфон / иллюстративное фото

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Операционные системы современных смартфонов требуют регулярного обновления для обеспечения стабильной работы и защиты персональных данных. Прекращение программной поддержки со стороны производителя существенно повышает риски кибератак, однако для владельцев некоторых устройств все же остаются способы безопасного использования.

Об этом пишет американское технологическое издание BGR.

Смартфоны обычно получают крупные обновления системы с новыми функциями и мелкие патчи, которые исправляют ошибки и устраняют уязвимости, используемые хакерами. Регулярные обновления безопасности нейтрализуют эксплойты, с помощью которых киберпреступники могут похитить личные данные или установить вирусы.

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Когда поддержка устройства прекращается, риск взлома растёт с каждым днём, из-за чего пользоваться им становится опасно. Впрочем, владельцы устаревших Android-смартфонов могут продолжить их безопасное использование, установив специальную прошивку с регулярными обновлениями.

Устаревшие операционные системы подвергаются наибольшей угрозе

Существует немало случаев, когда хакеры атаковали устаревшие мобильные операционные системы. В апреле 2024 года Apple призвала срочно обновить iOS из-за угрозы эксплойтов Coruna и DarkSword, которые позволяли похищать данные пользователей устаревших версий iOS 13–16 через вредоносные ссылки.

Компании пришлось выпустить патчи даже для версий, которые уже не поддерживаются. На Android аналогичной угрозой стал эксплойт Stagefright в 2015 году, который позволял хакерам незаметно захватывать устройства на версиях от 2.2 до 5.1.1 через обычные MMS и вести слежку с помощью камеры и микрофона. Многие старые Android-смартфоны до сих пор остаются уязвимыми для этой атаки.

Устаревшими операционными системами можно пользоваться, но есть один нюанс

Когда Apple прекращает поддержку iPhone, устройство приходится заменять, ведь для iOS не существует альтернативных систем. В то же время открытый исходный код Android позволяет разработчикам создавать сторонние прошивки на базе AOSP и регулярно интегрировать в них ежемесячные патчи безопасности от Google.

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Популярным выбором является LineageOS — облегченная ОС с собственным программным обеспечением, которая поддерживает смартфоны Samsung, Motorola, Google и многих других брендов. Для владельцев Google Pixel доступна GrapheneOS, ориентированная на полную конфиденциальность: она работает без сервисов Google, а любые загруженные приложения запускает в изолированной среде без доступа к личным данным.

Полезные советы для владельцев смартфонов — последние новости

Распространенное мнение о том, что смартфоны подслушивают разговоры для показа рекламы, является мифом — на самом деле гаджеты анализируют наши поисковые запросы, историю покупок и посещенные сайты, формируя цифровой профиль. Эксперты советуют периодически сбрасывать рекламный идентификатор в настройках, чтобы немного снизить уровень отслеживания ваших предпочтений.

Экономия на USB-кабеле может привести к серьезным поломкам смартфона, ведь дешевые аксессуары часто вызывают перегрев, повреждение порта или даже выход из строя материнской платы. Специалисты советуют выбирать сертифицированные кабели с чипом E-marker для согласования мощности и немедленно прекращать использование, если вы чувствуете удар током на разъеме.

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