Перевірте свій телефон, бо втратите всі дані: експерти попередили про "лазівку", якою користуються хакери

Смартфон / фото ілюстративне

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Операційні системи сучасних смартфонів потребують регулярного оновлення для підтримки стабільної роботи та захисту персональних даних. Зупинка програмної підтримки виробником суттєво підвищує ризики кібератак, проте для власників деяких пристроїв усе ж залишаються способи безпечного використання.

Про це пише американське технологічне видання BGR.

Смартфони зазвичай отримують великі оновлення системи з новими функціями та дрібні патчі, які виправляють помилки й закривають уразливості від хакерів. Регулярні безпекові оновлення знешкоджують експлойти, через які кіберзлочинці можуть викрасти особисті дані або встановити віруси.

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Коли підтримка пристрою припиняється, ризик зламу зростає щодня, через що користуватися ним стає небезпечно. Втім, власники застарілих Android-смартфонів можуть продовжити їхнє безпечне використання, встановивши спеціальну прошивку із регулярними оновленнями.

Застарілі операційні системи під найбільшою загрозою

Є чимало випадків, коли хакери атакували застарілі мобільні операційні системи. У квітні 2024 року Apple закликала терміново оновити iOS через загрозу експлойтів Coruna та DarkSword, які дозволяли викрадати дані користувачів застарілих iOS 13–16 через шкідливі посилання.

Компанії довелося випустити патчі навіть для вже непідтримуваних версій. На Android аналогічною загрозою став експлойт Stagefright у 2015 році, який дозволяв хакерам непомітно захоплювати пристрої на версіях від 2.2 до 5.1.1 через звичайні MMS та шпигувати через камеру й мікрофон. Багато старих Android-смартфонів залишаються вразливими до цієї атаки й досі.

Застарілими операційними системами можна користуватися, але є нюанс

Коли Apple припиняє підтримку iPhone, пристрій доводиться замінювати, адже для iOS не існує альтернативних систем. Натомість відкритий код Android дозволяє розробникам створювати сторонні прошивки на базі AOSP та регулярно інтегрувати в них щомісячні патчі безпеки від Google.

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Популярним вибором є LineageOS — легка система з власним софтом, яка підтримує смартфони Samsung, Motorola, Google та багатьох інших брендів. Для власників Google Pixel доступна GrapheneOS, що фокусується на повній конфіденційності: вона працює без сервісів Google, а будь-які завантажені додатки запускає в ізольованому середовищі без доступу до персональних даних.

Корисні поради для власників смартфонів — останні новини

Масове переконання, що смартфони підслуховують розмови для показу реклами, є міфом — насправді гаджети аналізують наші пошукові запити, історію покупок і відвідані сайти, формуючи цифровий профіль. Експерти радять періодично скидати рекламний ідентифікатор у налаштуваннях, щоб трохи зменшити рівень стеження за вашими вподобаннями.

Економія на USB-кабелі може призвести до серйозних поломок смартфона, адже дешеві аксесуари часто спричиняють перегрів, пошкодження порту чи навіть вихід з ладу материнської плати. Фахівці радять обирати сертифіковані кабелі з чипом E-marker для узгодження потужності та негайно припиняти використання, якщо відчуваєте удар струмом на конекторі.

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