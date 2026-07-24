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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Частину України заллє сильними дощами та грозами: синоптики попередили про небезпеку і показали мапу

Синоптики попереджають про негоду з потужними зливами, яка вируватиме у західних та північних областях України, де оголошено жовтий рівень небезпечності.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Українців попереджають про зливи та грози

Українців попереджають про зливи та грози / © ТСН

У п’ятницю, 24 липня, в Україні очікується мінлива погода з короткочасними дощами та грозами, а найпрохолодніше буде в західних і північно-східних областях.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у п’ятницю, 24 липня, найсвіжіше буде на заході країни, а також у Полтавській, Сумській та місцями Дніпропетровській областях, де показники термометрів не перевищать +17…+20 градусів. У більшості інших регіонів повітря прогріється до +20…+24 градусів, тоді як на сході та в Одеському регіоні стовпчики піднімуться до +24…+28 градусів.

Як зазначає Діденко, західні області накриють дощі з ризиком потужних злив, а на решті території очікуються лише нетривалі локальні опади між сонячними проясненнями. Уже з вихідних прохолода почне відступати, на початку наступного тижня позначки місцями сягнуть +30…+32 градусів, а з перших днів серпня до України повернеться літня спека.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 24 липня в країні утримається мінлива хмарність із північним вітром зі швидкістю 5–10 м/с. Уніч на п’ятницю очікуються короткочасні дощі та грози у західних і східних регіонах, а вдень локальні опади охоплять майже всю територію України, за винятком більшості південних областей.

Удень стовпчики термометрів показуватимуть комфортні +21…+26 градусів, тоді як у Карпатах буде значно прохолодніше: +12…+17 градусів тепла.

Погода в Україні 24 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 24 липня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності для західних, Житомирської та Вінницької областей, де вдень передбачаються грози. Така негода може спричинити ускладнення в роботі комунальних, будівельних і енергетичних підприємств, а також ускладнити рух автомобільного транспорту.

Синоптики попереджають про грози у кількох областях України 24 липня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про грози у кількох областях України 24 липня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 24 липня.

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