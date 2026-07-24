Астрологиня назвала знаки зодіаку, які самі себе знецінюють

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Але є й ті, хто чудово дає раду з цим самостійно, хоча зовсім незрозуміло, навіщо їм це потрібно.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які самі себе знецінюють.

Козоріг

Козороги — завжди емоційно закриті для оточення, тому прочитати їхні думки, наче відкриту книжку, неможливо. Але якби оточенню це вдалося, воно б здивувалося, наскільки це люди, що сумніваються та невпевнені в собі, яким постійно здається, що вони не досягли досконалості у своїй професії.

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Стрілець

Стрільці, незважаючи на властивий їм оптимізм і удавану впевненість у собі, у глибині душі невпевнені в тому, що справді заслужили все, що мають, — як у професійному, так і в особистому плані. Їм часто здається, що хтось висуне права на їхні досягнення, і вони будуть змушені з ними розпрощатися.

Скорпіон

Скорпіони ніколи й нікому не зізнаються, що вони сумніваються у всьому, що стосується їхнього життя — як професійного, так і особистого — та їх самих. У результаті вони з наполегливістю, гідною кращого застосування, знецінюють себе — втім, представники цього знака завжди спочатку становлять небезпеку для самих себе, а вже потім — для оточення.

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