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Астролог назвал знаки Зодиака, которые сами себя обесценивают
Бывает, что нас обесценивают окружающие нас люди — скорее всего, на это у них есть свои причины, хоть это их и не оправдывает.
Но есть и те, кто прекрасно справляется с этой задачей самостоятельно, хотя совершенно непонятно, зачем им это надо.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые сами себя обесценивают.
Козерог
Козероги — всегда эмоционально закрыты для окружающих, поэтому прочесть в их душе, как в открытой книге, возможным не представляется. Но, если бы окружающим это удалось, они бы удивились тому, насколько они сомневающиеся и неуверенные в себе люди, которым постоянно кажется, что они не достигли совершенства в профессии.
Стрелец
Стрельцы, несмотря на свойственный им оптимизм и кажущуюся самоуверенность, в глубине души не уверены в том, что действительно заслужили все, что имеют — как в профессиональном, так и в личном отношении. Им часто кажется, что кто-нибудь предъявит права на их достижения, и они вынуждены будут с ними расстаться.
Скорпион
Скорпионы никогда и никому не признаются, что они сомневаются во всем, касающемся их жизни — как профессиональной, так и личной — и их самих. В результате они с упорством, достойным лучшего применения, обесценивают себя — впрочем, представители знака всегда сначала представляют опасность для себя самих и только потом — для окружающих.
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