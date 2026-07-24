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Магнитная буря 24 июля: сколько баллов она будет
Вероятны активные периоды геомагнитной активности.
Сегодня 24 июля ожидается магнитная буря средней мощности. Ее К-индекс будет 4,7 (желтый уровень).
Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.
Скорость солнечного ветра еще больше возросла в течение ночи из-за продолжающихся эффектов корональных дыр. По данным ученых, активные периоды геомагнитной активности вероятны с возможностью периодов шторма G1. Особенно если корональное массовое излучение станет геоэффективным.
Магнитная буря возникает после мощных солнечных вспышек, когда заряженные частицы достигают Земли и влияют на ее магнитное поле. Поэтому происходят геомагнитные возмущения, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.