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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря 24 июля: сколько баллов она будет

Вероятны активные периоды геомагнитной активности.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

Сегодня 24 июля ожидается магнитная буря средней мощности. Ее К-индекс будет 4,7 (желтый уровень).

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

Скорость солнечного ветра еще больше возросла в течение ночи из-за продолжающихся эффектов корональных дыр. По данным ученых, активные периоды геомагнитной активности вероятны с возможностью периодов шторма G1. Особенно если корональное массовое излучение станет геоэффективным.

Магнитная буря. Фото: meteoagent.

Магнитная буря. Фото: meteoagent.

Магнитная буря возникает после мощных солнечных вспышек, когда заряженные частицы достигают Земли и влияют на ее магнитное поле. Поэтому происходят геомагнитные возмущения, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.

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Дата публикации
Количество просмотров
1631
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