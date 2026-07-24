Вслед за Wildberries ракеты "поджарили" российский "Авиатек", над заводом огромный столб дыма

Ракеты попали в завод / © Associated Press

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В российском Кирове поражено предприятие российского авиационно-оборонного комплекса «Авиатек».

Об этом сообщают Телеграм-каналы.

Местные жители услышали взрывы сегодня в 7 утра.

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«В Кирове „прилет“, предварительно, ракеты по предприятию „Авиатек“ — одному из предприятий российского авиационно-оборонного комплекса», — отметили в Exilenova+.

После атаки поднялся дым

«Авиатек» специализируется на производстве авиационного оборудования и продукции для оборонной промышленности РФ. Участвует в производстве ЗРК «Тор», ракет Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А, снабжая компонентами для их двигателей.

Также производит производство, ремонт и модернизацию катапультных кресел К-36ДМ для истребителей Су-34 и Су-57.

Напомним, 22 июля дроны атаковали логистические центры Wildberries в российских Краснодаре и Невинномыске. Согласно сообщениям властей Краснодарского и Ставропольского краев, всего в результате атаки на склады компании пострадали восемь человек.

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Утром Владимир Зеленский сообщил о поражении «дальнобойными санкциями» Украины целей в Краснодарском и Ставропольском регионах — логистических центров.

Президент отметил, что они задействованы в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационного оборудования и снаряжениями.

Дата публикации 07:48, 24.07.26 Количество просмотров 6 В России ударили по военному заводу - видео

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