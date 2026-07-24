- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 497
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве во второй раз за утро объявили воздушную тревогу, под ударом еще ряд городов: где и что летит
Тревогу объявили из-за угрозы вражеских дронов.
В Киеве и ряде областей в пятницу, 24 июля, во второй раз за утро объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает КГГА в Telegram.
Тревогу объявили из-за угрозы вражеских дронов.
«Киевщина: реактивный БпЛА в направлении Броваров с востока… Реактивный БпЛА курсом на Козин… Реактивные БпЛА через Херсонскую область на Николаевщину… Киевщина: реактивный БпЛА на Васильков», — говорится в сообщении Воздушных сил.
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
Напомним, в ночь на 23 июля Россия ударила по Украине ракетами и беспилотниками. Оккупанты запустили одну баллистическую ракету «Искандер-М» и пять управляемых авиационных ракет Х-59/69, а также 168 ударных БпЛА разных типов. Силы ПВО уничтожили две авиаракеты и 154 дрона.