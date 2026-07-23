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- Украина
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Россия ударила по Украине ракетами и кучей дронов, удары с шести направлений: что и куда до сих пор летит
ПВО сбила две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 154 БпЛА.
В ночь на 23 июля россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 168 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа „Пародия“, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбиты/подавлены две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 154 вражеских БпЛА.
«Зафиксировано попадание баллистической и трех управляемых авиационных ракет, 7 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!» — добавили в ведомстве.
Что сейчас в небе
Реактивный БпЛА на юге Николаевщины руслом Бугского лимана в направлении Николаева
БпЛА в направлении Сум с севера
БпЛА из Черниговщины в направлении Згуровки (Киевщина)
Реактивные БпЛА в направлении Николаева
В настоящее время воздушная тревога уже охватила несколько регионов.
Ранее сообщалось, что россияне почти всю ночь терроризировали Одессу.