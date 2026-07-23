Россия ударила по Украине ракетами и кучей дронов, удары с шести направлений: что и куда до сих пор летит

РФ атаковала Украину / © Associated Press

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В ночь на 23 июля россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 168 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа „Пародия“, — говорится в сообщении.



По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбиты/подавлены две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 154 вражеских БпЛА.



«Зафиксировано попадание баллистической и трех управляемых авиационных ракет, 7 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!» — добавили в ведомстве.

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Что сейчас в небе

Реактивный БпЛА на юге Николаевщины руслом Бугского лимана в направлении Николаева

БпЛА в направлении Сум с севера

БпЛА из Черниговщины в направлении Згуровки (Киевщина)

Реактивные БпЛА в направлении Николаева

В настоящее время воздушная тревога уже охватила несколько регионов.

Ранее сообщалось, что россияне почти всю ночь терроризировали Одессу.

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