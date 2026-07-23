Громкое решение нового Кабмина: в СМИ рассказали, что будет с бронированием от мобилизации в «Дії»

Бронирование / © ТСН.ua

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Новое правительство Корецкого решило не ставить на паузу процесс бронирования от мобилизации в Дії.

Об этом пишет РБК-Украина из информированного источника.

Собеседник сообщил, что на отмену предыдущего решения есть несколько причин. Этот вопрос был отложен.

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«Бронирование в „Дії“ точно никто не останавливает. По крайней мере сейчас дали команду этот вопрос отсрочить», — сказал он.

Он пояснил, что новому Кабмину нужно больше времени на проработку вопроса, потому что якобы предыдущее правительство не учло все позиции и риски.

«Во-вторых, решение принимал еще предварительный состав Кабмина, а здесь Министерство экономики, которое и должно инициировать решение, не хочет в первые дни работы сразу сталкиваться с негативом», — отметил источник.

Кабмин упразднил создание Координационного центра по организации бронирования военнообязанных

Также новый Кабинет Министров Украины упразднил постановления предыдущего правительства о создании Координационного центра по организации бронирования военнообязанных. В его состав должны были войти представители Минэкономики, Генерального штаба ВСУ, СБУ и профильных министерств.

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Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко отметил, что соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров Украины от 22 июля 2026 года.

Координационный центр должен был проверить предприятия, претендующие на статус критически важных.

Бронирование в Украине — последние новости

Напомним, в Украине правительство планирует кардинально изменить правила бронирования работников в ближайшее время. Одним из наиболее обсуждаемых изменений возможно временное приостановление бронирования новых работников через «Дії».

Также мы сообщали, что делать работодателю, если работник засветился в розыске ТЦК. Выявление разногласий требует от работодателя четкого соблюдения украинского законодательства.

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