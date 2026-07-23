- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 2 мин
Война будущего уже здесь: в ВСУ представили собственный аналог ChatGPT — «Маричку»
Нейросеть «Маричка» сократит время на принятие решения командиров до одной минуты. ШИ-система выполнила задание на тестовых данных.
У ВСУ появился собственный аналог ChatGPT — «Маричка». ШИ-система будет помогать военным командирам быстрее принимать важные решения на поле боя.
Об этом на брифинге сообщил начальник института Юрий Клят, пишет Общественное.
Вместо 12 часов — 1 минута
По его словам, чтобы принять решение, командиры тратят от шести до 12 часов и прорабатывают около 20 документов, а Маричка сократит это время до минут.
«Система, по аналогу ChatGPT, позволяет централизованно собрать информацию, рассчитать соотношение боевых потенциалов и смоделировать возможные варианты действий», — отметил Клят.
Однако окончательное решение останется за командиром, подчеркнул он.
Как работает нейросеть «Маричка
ШИ-система «Маричка» может выполнять ряд задач. Среди них:
собирать, обрабатывать и верифицировать данные;
автоматически рассчитывать соотношение сил и средств;
рассчитывать действия, ресурсы и потери;
моделировать обстановку на интерактивной карте;
информировать об изменениях в обстановке;
«Маричка» выполнила задание на тестовых данных. Разработчики продолжат тестирование и обучение нейросети, защитят каналы информации и загрузят в систему приказы и документы с грифами «ДСК» и «тайно».
По словам Клят, следующий шаг для института — это работа системы с высшими грифами.
Заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко отметил, что элементы ИИ уже находятся в дронах и системах управления некоторыми видами вооружения.
«Это позволит исключительно ускорить процесс обработки информации, управления войсками и оружием на поле боя», — отметил он.
Модернизация украинской армии — что известно
Напомним, украинская армия развивается и модернизируется. Из последних разработок — боевой лазер, поражающий воздушные цели противника. Над их созданием трудятся как специалисты Вооруженных сил Украины, так и частные украинские компании.
Также Украина разработала лазерную систему Sunray для борьбы с дронами. Она компактно размещается в пикапе и бесшумно уничтожает дроны в секунду. Стоимость установки — несколько сотен тысяч долларов, что значительно дешевле западных аналогов.