ШИ-система / © unsplash.com

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У ВСУ появился собственный аналог ChatGPT — «Маричка». ШИ-система будет помогать военным командирам быстрее принимать важные решения на поле боя.

Об этом на брифинге сообщил начальник института Юрий Клят, пишет Общественное.

Вместо 12 часов — 1 минута

По его словам, чтобы принять решение, командиры тратят от шести до 12 часов и прорабатывают около 20 документов, а Маричка сократит это время до минут.

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«Система, по аналогу ChatGPT, позволяет централизованно собрать информацию, рассчитать соотношение боевых потенциалов и смоделировать возможные варианты действий», — отметил Клят.

Однако окончательное решение останется за командиром, подчеркнул он.

Как работает нейросеть «Маричка

ШИ-система «Маричка» может выполнять ряд задач. Среди них:

собирать, обрабатывать и верифицировать данные;

автоматически рассчитывать соотношение сил и средств;

рассчитывать действия, ресурсы и потери;

моделировать обстановку на интерактивной карте;

информировать об изменениях в обстановке;

«Маричка» выполнила задание на тестовых данных. Разработчики продолжат тестирование и обучение нейросети, защитят каналы информации и загрузят в систему приказы и документы с грифами «ДСК» и «тайно».

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По словам Клят, следующий шаг для института — это работа системы с высшими грифами.

Заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко отметил, что элементы ИИ уже находятся в дронах и системах управления некоторыми видами вооружения.

«Это позволит исключительно ускорить процесс обработки информации, управления войсками и оружием на поле боя», — отметил он.

Модернизация украинской армии — что известно

Напомним, украинская армия развивается и модернизируется. Из последних разработок — боевой лазер, поражающий воздушные цели противника. Над их созданием трудятся как специалисты Вооруженных сил Украины, так и частные украинские компании.

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Также Украина разработала лазерную систему Sunray для борьбы с дронами. Она компактно размещается в пикапе и бесшумно уничтожает дроны в секунду. Стоимость установки — несколько сотен тысяч долларов, что значительно дешевле западных аналогов.

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