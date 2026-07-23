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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
2 хв

Війна майбутнього вже тут: у ЗСУ представили власний аналог ChatGPT — «Марічку»

Нейромережа «Марічка» скоротить час на ухвалення рішення командирів до однієї хвилини. ШІ-система виконала завдання на тестових даних.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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ШІ-система

ШІ-система / © unsplash.com

У ЗСУ з’явився власний аналог ChatGPT — «Марічка». ШІ-система допомагатиме військовим командирам швидше ухвалювати важливі рішення на полі бою.

Про це на брифінгу повідомив начальник інституту Юрій Клят, пише Суспільне.

Замість 12 годин — 1 хвилина

За його словами, щоб ухвалити рішення, командири витрачають від шести до 12 годин та опрацьовують близько 20 документів, а «Марічка» скоротить цей час до хвилин.

«Система, за аналогом ChatGPT, дає змогу централізовано зібрати інформацію, розрахувати співвідношення бойових потенціалів і змоделювати можливі варіанти дій», — зазначив Клят.

Однак кінцеве рішення залишиться за командиром, наголосив він.

Як працює нейромережа «Марічка

ШІ-система «Марічка» може виконувати низку завдань. Серед них:

  • збирати, обробляти та верифікувати дані;

  • автоматчино розраховувати співвідношення сил і засобів;

  • розраховувати дії, ресурси та втрати;

  • моделювати обстановку на інтерактивній мапі;

  • інформувати про зміни в обстановці;

«Марічка» виконала завдання на тестових даних. Розробники продовжать тестувати та навчати нейромережу, захистять канали інформації та завантажать в систему накази та документи з грифами «ДСК» та «таємно».

За словами Клят, наступний крок для інституту — це робота системи із вищими грифами.

Заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко зазначив, що елементи ШІ вже є у дронах і системах управління деякими видами озброєння.

«Це дасть можливість винятково прискорити процес обробки інформації, управління військами та зброєю на полі бою», — зауважив він.

Модернізація української армії — що відомо

Нагадаємо, українська армія розвивається та модернізується. Із останніх розробок — бойовий лазер, який уражатиме повітряні цілі противника. Над їх створенням працюють як фахівці Збройних сил України, так і приватні українські компанії.

Також Україна розробила лазерну систему Sunray для боротьби із дронами. Вона компактно розміщується у пікапі та безшумно знищує дрони за секунди. Вартість установки — кілька сотень тисяч доларів, що значно дешевше за західні аналоги.

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Дата публікації
Кількість переглядів
259
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