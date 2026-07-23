ШІ-система / © unsplash.com

Реклама

У ЗСУ з’явився власний аналог ChatGPT — «Марічка». ШІ-система допомагатиме військовим командирам швидше ухвалювати важливі рішення на полі бою.

Про це на брифінгу повідомив начальник інституту Юрій Клят, пише Суспільне.

Замість 12 годин — 1 хвилина

За його словами, щоб ухвалити рішення, командири витрачають від шести до 12 годин та опрацьовують близько 20 документів, а «Марічка» скоротить цей час до хвилин.

Реклама

«Система, за аналогом ChatGPT, дає змогу централізовано зібрати інформацію, розрахувати співвідношення бойових потенціалів і змоделювати можливі варіанти дій», — зазначив Клят.

Однак кінцеве рішення залишиться за командиром, наголосив він.

Як працює нейромережа «Марічка

ШІ-система «Марічка» може виконувати низку завдань. Серед них:

збирати, обробляти та верифікувати дані;

автоматчино розраховувати співвідношення сил і засобів;

розраховувати дії, ресурси та втрати;

моделювати обстановку на інтерактивній мапі;

інформувати про зміни в обстановці;

«Марічка» виконала завдання на тестових даних. Розробники продовжать тестувати та навчати нейромережу, захистять канали інформації та завантажать в систему накази та документи з грифами «ДСК» та «таємно».

Реклама

За словами Клят, наступний крок для інституту — це робота системи із вищими грифами.

Заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко зазначив, що елементи ШІ вже є у дронах і системах управління деякими видами озброєння.

«Це дасть можливість винятково прискорити процес обробки інформації, управління військами та зброєю на полі бою», — зауважив він.

Модернізація української армії — що відомо

Нагадаємо, українська армія розвивається та модернізується. Із останніх розробок — бойовий лазер, який уражатиме повітряні цілі противника. Над їх створенням працюють як фахівці Збройних сил України, так і приватні українські компанії.

Реклама

Також Україна розробила лазерну систему Sunray для боротьби із дронами. Вона компактно розміщується у пікапі та безшумно знищує дрони за секунди. Вартість установки — кілька сотень тисяч доларів, що значно дешевше за західні аналоги.

Новини партнерів