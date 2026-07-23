Не Wildberries єдиним: ЗСУ вгатили по цілях РФ в Криму, вибухає в Ялті, Феодосії та Євпаторії

Атаки дронів на Крим / © ТСН

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У ніч проти четверга, 23 липня, в тимчасово окупованому Криму знову було гучно. Місцеві пабліки повідомили про вибухи та «прильоти» унаслідок масованої атаки безпілотників на півострів. Зокрема, про роботу ППО повідомили жителі Ялти.

Нічна атака на Крим: Ялта залишилася без світла

Представник окупаційної адміністрації Михайло Развожаєв підтвердив оголошення тривоги в Севастополі та повідомив про наліт дронів.

Водночас моніторингові джерела припускають, що безпілотники намагалися уразити позиції ППО на Федюхіних висотах, розташованих неподалік Балаклавської ТЕС. У Гаспрі під Ялтою були два удари по електропідстанції, повідомляють очевидці.

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У Приморському фіксують пожежу на однойменній великій електропідстанції ПС 110/35/6 кВ.

Ніч вибухів у Криму стала продовженням ударів по військовій та критичній інфраструктурі загарбників. Напередодні, 22 липня, внаслідок чергової атаки в Ялті спалахнула пожежа, а Алушта частково залишилася без електропостачання.

На тлі цих подій командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді уточнив деталі попередніх успішних операцій українських військових. За його словами, у ніч на 19 липня бійці уразили 13 підстанцій у Криму та чотири судна «тіньового флоту» РФ у Чорному морі.

Також, як повідомив моніторинговий канал «Кримський вітер», «дискотека» уночі була у тимчасово окупованій Феодосії — там було чутно вибухи та роботу російської ППО. За словами місцевих, російських військових було багато, але збити вони нічого не змогли.

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Сьогодні вночі від дронів також відбивалася Євпаторія. В Алушті вже понад 31 годину немає світла.

Ялта та Алушта без світла

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Зокрема, близько 00:27 гучний вибух чули в Алушті, після чого в частині міста, а також у Ялті зникло світло. За даними пабліка, імовірно, під удар знову потрапила електропідстанція на пагорбі Дарсан. Згодом у Ялті пролунали нові вибухи та було чути стрілянину.

Крім того, жителі Феодосії повідомляли про роботу мобільних вогневих груп. Офіційних коментарів від окупаційної влади щодо наслідків нічної атаки наразі немає.

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Атаки по Wildberries

У ніч проти 23 липня російські регіони зазнали масованої атаки дронів, що спричинили вибухи та масштабні пожежі.

Під ударом опинилися логістичні хаби Wildberries у Воронежі, Невинномиську та Краснодарі, а також об’єкти нафтопереробної промисловості — НПЗ у селищі Новоспаське Ульянівської області та станція АТ «Транснефть-Урал» у Туймазах.

За словами експерта Івана Ступака, удари по складах маркетплейсу мають як військове, так і цивільно-політичне значення: через платформу постачається забезпечення для фронту, а знищення складських площ завдає значних збитків бізнесу, банкам і самій компанії, що тисне на керівництво РФ.

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