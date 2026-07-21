"Нас відкинули в кам'яний вік": мешканці окупованого Криму скаржаться на життя без світла, води та пального

Окупований Крим / © із соцмереж

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Жителі тимчасово окупованого Криму дедалі частіше скаржаться на масштабні перебої з електропостачанням, водою та пальним після серії українських ударів по військовій та логістичній інфраструктурі півострова.

Про це повідомляє The Guardian, поспілкувавшись із жителями різних районів півострова.

Одна з мешканок Євпаторії Марина розповіла, що через постійні атаки українських безпілотників спочатку зникли туристи, потім виник гострий дефіцит бензину, а тепер більшу частину доби немає електрики та води.

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«Дванадцять років нам говорили, що Крим захищений на 100%. А потім за один місяць нас відкинули в кам’яний вік — без електрики, без води, без пального», — сказала вона.

Туристів поменшало, бензин став дефіцитом

Видання зазначає, що цього року Україна значно активізувала удари по військових об’єктах, транспортних маршрутах та енергетичній інфраструктурі окупованого півострова.

За інформацією журналістів, саме Крим став першим регіоном під контролем Росії, де виникла масштабна нестача моторного пального. Минулого місяця окупаційна влада навіть запровадила режим надзвичайної ситуації та тимчасово обмежила продаж бензину приватним автомобілістам, щоб зберегти запаси для армії та екстрених служб.

Однак після атак на енергетичні об’єкти проблеми лише посилилися. За оцінкою The Guardian, понад 70% із приблизно 2,5 мільйона мешканців Криму зіткнулися з відключеннями електроенергії, а в багатьох населених пунктах люди по кілька днів залишаються без світла та водопостачання.

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«Ми виживаємо, а не живемо»

Через кризу на півострові скасували численні літні фестивалі, дитячі табори та пляжні заходи. Натомість мешканці годинами стоять у чергах за пальним і шукають місця, де можна зарядити телефон або прийняти душ.

«Ми виживаємо, а не живемо», — цитує видання одного зі співрозмовників.

Власник ресторану Олексій, який, за даними The Guardian, підтримував анексію Криму у 2014 році, розповів, що цього літа заклад майже спорожнів через відсутність туристів. Додатковою проблемою стали перебої з постачанням продуктів.

«Влада постійно запевняла, що Крим готовий до будь-яких викликів. Але виявилося, що до найгіршого вона не підготувалася. Люди полюють за пальним, наче в „Голодних іграх“», — сказав він.

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Україна намагається ізолювати півострів

За оцінкою військового аналітика Роба Лі, якого цитує The Guardian, Київ намагається максимально ізолювати Крим, щоб послабити російське військове угруповання та посилити власні позиції на можливих майбутніх переговорах.

За даними видання, основними цілями українських ударів стали транспортні артерії, що забезпечують постачання півострова, зокрема автомобільний маршрут через окуповані Маріуполь і Мелітополь, а також російські судна в Азовському морі.

Водночас журналісти зазначають, що Кремль намагається применшити масштаби проблем. Минулого тижня президент РФ Володимир Путін доручив уряду виділити додаткові кошти для закупівлі пального до Криму та заявив, що труднощі мають тимчасовий характер.

Мешканці півострова тим часом вже менше вірять таким запевненням.

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«Нам постійно кажуть, що це тимчасові труднощі. Але ми живемо так уже кілька тижнів. Це вже не можна назвати нормальним життям», — сказав студент Дмитро.

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