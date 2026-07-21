Михайло Драпатий

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Командувач Угруповання об’єднаних сил генерал-майор Михайло Драпатий відреагував на своє призначення головнокомандувачем ЗСУ, подякувавши міністрові оборони за підтримку, а Силам оборони за новий етап служби.

Про це йдеться у заяві Михайла Драпатого, яку він опублікував у Facebook після призначення на нову посаду.

«Дякую Президенту України за довіру, Міністру оборони за підтримку, а Силам Оборони — за новий етап служби», — написав він.

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За словами 43-річного генерал-майора, служіння Україні під час повномасштабної війни означає насамперед відповідальність.

«Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність», — наголосив він.

Окремо Драпатий висловив вдячність головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському.

«Вдячний Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс», — зазначив новий головком.

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Що сказав про нові обов’язки

Михайло Драпатий також окреслив свій підхід до виконання нових обов’язків.

«Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу», — підкреслив він.

«Слава нації! Смерть ворогам!» — завершив він допис.

Михайло Драпатий — що відомо про нового головкома

Зазначимо, що Михайло Драпатий народився 1982 року в Кам’янці-Подільському. Закінчив Харківський інститут танкових військ та Національний університет оборони України. Військову службу розпочав 2004-го в лавах 72-ї окремої механізованої бригади.

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Під час війни 2014 року командував механізованим батальйоном 72-ї ОМБр. Саме Драпатий очолив прорив української бронетехніки через барикади бойовиків під час звільнення Маріуполя — кадри цього маневру облетіли світ.

Також він керував виходом українських підрозділів з оточення поблизу Ізвариного, завдяки чому вдалося вивести близько 260 військовослужбовців і значну кількість техніки.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року Драпатий обіймав низку ключових командних посад. Він очолював оперативне угруповання військ на півдні, брав участь в обороні Кривого Рогу та звільненні Херсона.

У травні 2024-го генерала призначили командувачем оперативно-тактичного угруповання військ «Харків», де він керував відбиттям російського наступу.

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Від листопада 2024 року він очолював Сухопутні війська ЗСУ, а згодом керував оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця», яке діяло на одному з найскладніших напрямків фронту.

Через рік Драпатий подав рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ після російського удару по навчальному центру ЗСУ. Згодом він очолив Угруповання об’єднаних сил.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане бригадний генерал Михайло Драпатий.

Також президент разом з Михайлом Драпатим, в.о міністра оборони Євгенієм Хмарою та заступником керівника Офісу президента генералом Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу ЗСУ.

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