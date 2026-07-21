Драпатый обратился к военным и президенту — первое заявление после назначения главкомом ВСУ

Михаил Драпатый

Реклама

Командующий Группировкой объединенных сил генерал-майор Михаил Драпатый отреагировал на свое назначение главнокомандующим ВСУ, поблагодарив министра обороны за поддержку, а Силам Обороны за новый этап службы.

Об этом говорится в заявлении Михаила Драпатого, которое он опубликовал в Facebook после назначения на новую должность.

«Благодарю Президента Украины за доверие, Министра обороны за поддержку, а Силам Обороны за новый этап службы», — написал он.

Реклама

По словам 43-летнего генерал-майора, служба Украины во время полномасштабной войны означает, прежде всего, ответственность.

«Служение Украине всегда было для меня честью, а во время войны за независимость оно означает абсолютную ответственность», — подчеркнул Драпатый.

Отдельно он выразил благодарность главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому.

«Благодарю Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского за последовательную работу по укреплению украинского войска. Я в нем вырос», — отметил командующий.

Реклама

Что сказал о новых обязанностях

Драпатый также наметил свой подход к выполнению новых обязанностей.

«Буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают наше государство», — подчеркнул он.

«Слава нации. Смерть врагам», — заключил Драпатый.

Михаил Драпатый — что известно о новом главкоме

Отметим, что Михаил Драпатый родился в 1982 году в Каменце-Подольском. Окончил Харьковский институт танковых войск и Национальный университет обороны Украины. Военную службу начал в 2004 году в рядах 72-й отдельной механизированной бригады.

Реклама

Во время войны 2014 командовал механизированным батальоном 72-й ОМБр. Именно Драпатый возглавил прорыв украинской бронетехники из-за баррикад боевиков во время освобождения Мариуполя — кадры этого маневра облетели мир.

Также он руководил выходом украинских подразделений из окружения вблизи Изварино, благодаря чему удалось вывести около 260 военнослужащих и значительное количество техники.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Драпатый занимал ряд ключевых командных должностей. Он возглавлял оперативную группировку войск на юге, участвовал в обороне Кривого Рога и освобождении Херсона.

В мае 2024 года генерал был назначен командующим оперативно-тактической группировкой войск «Харьков», где он руководил отражением российского наступления.

Реклама

С ноября 2024 года он возглавлял Сухопутные войска ВСУ, а затем руководил оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица», которая действовала на одном из самых сложных направлений фронта.

Через год Драпатый подал рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками после российского удара по учебному центру ВСУ. Впоследствии он возглавил Группировку объединенных сил.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский определил, что новым главнокомандующим Вооруженными Силами Украины станет Михаил Драпатый.

Также президент вместе с Михаилом Драпатым, и.о. министра обороны Евгением Хмарой и заместителем руководителя Офиса президента, генералом Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба ВСУ.

Реклама

Новости партнеров