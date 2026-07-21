Путь для побега: Мадяр раскрыл хитрый план изгнания россиян из Крыма

ВСУ не будут мешать россиянам бежать из Крыма построенным ими мостом

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Силы обороны Украины начали масштабную операцию по изоляции временно оккупированного Крыма , они систематически уничтожают вражескую логистику и оставляют пути отступления гражданским россиянам. Благодаря точечным ударам по энергетическим узлам и танкерам с горючим российская военная машина на полуострове постепенно теряет свою дееспособность.

Об этом рассказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадьяр») в интервью британскому журналисту Каолану Робертсону.

Ловушка для оккупантов без единого выстрела

Роберт Бровди пояснил, что сегодня полуостров не является самодостаточным регионом с точки зрения обеспечения жизненно необходимыми ресурсами. По его словам, туда въехало около миллиона мигрантов из России, осталось огромное количество коллаборантов, а также базируется гигантская военная инфраструктура Путина.

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«Все они нуждаются в снабжении. И, соответственно, мы закрываем сейчас пути доступа, но не пути выхода. Мы не трогаем Крымский мост, если вы заметили», – констатировал Мадяр.

Он подчеркнул, что таким хитрым способом Украина создает абсолютно невыносимые условия для пребывания врага без необходимости проводить кровавую сухопутную операцию и рисковать жизнями наших бойцов.

«Но мы не будем мешать, пусть выходят. Мы делаем невозможным пребывание и дееспособность там военной машины», — подчеркнул командующий СБС.

Тотальный блэкаут и сожженные танкеры

Чтобы окончательно задушить военную логистику россиян, Силы обороны целенаправленно бьют по главным энергоузлам Крыма, ведь без стабильного тока вражеская армия просто замрет. Не меньше внимания украинские защитники уделяют и российскому горючему, запасы которого на полуострове тают на глазах после каждой нашей атаки.

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«Мы заботимся об их топливе, ведь без топлива практически ничего не происходит», — подчеркнул Роберт Бровди.

Мадяр привел впечатляющую статистику, отметив, что всего за 72 часа на подходе к Крыму был успешно сожжен 21 танкер с горючим, и этот процесс будет продолжаться. В то же время он извинился перед проукраинскими крымчанами за вынужденные блэкауты и призвал их немного потерпеть до успешного завершения операции.

Уничтожение паромной переправы

Стоит напомнить, что накануне украинские дроны нанесли сокрушительный удар по Керченской паромной переправе, которая обеспечивала снабжение оккупационных войск между материковой Россией и Крымом. В результате двухнедельной блестящей операции «МоЛоЧКа» Силы беспилотных систем вывели из строя около 75 процентов ее пропускной способности.

До начала этих атак логистику врага обслуживали четыре основных парома и одно резервное судно, ныне лежащее уничтоженное в порту Камыш-Бурун. Из остальных плавсредств один паром оккупанты вывели из эксплуатации, а еще два полностью потеряли способность самостоятельно передвигаться и теперь работают исключительно как обычные баржи.

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