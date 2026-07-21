В РФ пропагандисты начали откровенный "бунт" против Путина, и на этот раз причиной стал Крым – ISW

Временно оккупированный Крым / © из соцсетей

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Российские ультранационалистические военно-политические блоггеры остро отреагировали на очередную ложь оккупационных властей и опровергли заявления о якобы «полном контроле» и безопасности сухопутного пути в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в свежем отчете.

Поводом для возмущения Z-сообщества стала встреча Владимира Путина с гауляйтером оккупированной части Запорожской области Евгением Балицким. На нем оккупационный чиновник утверждал, что российские войска якобы полностью защитили от ударов украинских беспилотников трассу М-14 (Р-280) Ростов-на-Дону — Крым, а также все энергетические объекты региона.

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Однако в российском информационном пространстве эти заявления вызвали волну возражений. Российские милблогеры прямо назвали слова Балицкого «неверными» и подчеркнули, что ВСУ продолжают регулярно наносить удары по трассе М-14. Из-за угрозы уничтожения российских цистерн с горючим страховые взносы для автоперевозчиков, поставляющих топливо в Крым, резко возросли.

По данным связанных с Кремлем источников, количество ударов по российской технике на трассе уменьшилось вовсе не из-за «эффективной работы российской ПВО», а лишь потому, что поток транспорта по этой автодороге фактически остановился из-за страха перед украинскими дронами.

Аналитики ISW отмечают, что с 1 по 20 июля были зафиксированы по меньшей мере четыре подтвержденных удара вдоль трассы М-14. Это стало продолжением системной украинской кампании по перекрытию этой логистической артерии, которая продолжается еще с мая-июня.

Систематическая работа украинских дронов средней дальности заставила командование РФ опрокидывать значительные человеческие и технические ресурсы (в том числе расчеты БПЛА и дроны-перехватчики) для защиты трассы. Несмотря на это, Силам обороны Украины удалось по меньшей мере частично лишить окупантов этой ключевой наземной линии поставки, соединяющей РФ с Крымом с севера, и вызвать очередную волну раскола в информационном поле врага.

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Напомним, в ночь на 20 июля Крым содрогался от мощных взрывов: в Алуште и Ялте исчез свет.

Также в ночь на 19 июля временно оккупированный Крым атаковали беспилотники.

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