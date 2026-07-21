Драпатый стал новым главкомом ВСУ: что о нем известно

Владимир Зеленский и Михаил Драпатый / © Офис президента Украины

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Командующий Группировку объединенных сил, генерал-майор Михаил Драпатый стал новым главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении за 21 июля.

«Определил, что новым Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины станет Михаил Драпатый», — сказал глава государства.

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Также президент вместе с Михаилом Драпатым, и.о. министра обороны Евгением Хмарой и заместителем руководителя Офиса Президента, генералом Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба ВСУ.

Что поручил Зеленский новому главку ВСУ

Зеленский рассказал, что определил с Михаилом Драпатым, какие задачи должны быть реализованы в ближайшее время и в среднесрочной перспективе.

«Операции Сил обороны Украины продолжаются и должны продолжаться стабильно. План дальнобойных санкций Украины, наша программа медстрайков будут выполняться абсолютно четко», — сказал глава государства.

Кроме того, он отметил важность максимально слаженно, институционально передать все дела в армии, продолжить запланированные шаги в боевых операциях.

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Другие задания

подготовить и представить на утверждение обновленную стратегию обороны,

продолжить реформы корпусной системы,

выполнение запросов боевых командиров на поставку оружия, поставки дронов, оборудования, «которые на днях прозвучали и на Ставке, и в нашем прямом общении с командирами»,

закрыть небо максимально от российских ударов,

дать «реальное видение мобилизационного процесса».

Официального указа еще нет

Президент уточнил, что «завтра формализует все решения».

«Из этой ситуации Украина должна получиться сильнее, и России будет сложнее», — убежден глава государства.

Что заявил сам новый главком ВСУ

Драпатий поблагодарил «президента за доверие, министра обороны за поддержку, а Силам Обороны — новый этап службы».

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«Служение Украине всегда было для меня честью, а во время войны за независимость оно означает абсолютную ответственность», — сказал он.

Несмотря на слухи о напряженности и конфикте, Драпатый поблагодарил предыдущего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского «за последовательную работу по укреплению украинской армии».

«Буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают наше государство. Слава нации. Смерть врагам», — подытожил Драпатый.

Михаил Драпатый: биография

Драпатий родился в 1982 году в Каменце-Подольском Хмельницкой области. Окончил Харьковский институт танковых войск и Национальный университет обороны Украины.

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Завершив обучение в 2004 году, лейтенант Михаил Драпатый начал службу в 72-й отдельной механизированной бригаде.

В 2014 г., когда началась российская вооруженная агрессия против Украины, майор Драпатый был командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады (в/ч А2167, г. Белая Церковь). Уже в середине апреля 2014 года 72-я ОМБр в полном составе находилась на востоке Украины и была готова к выполнению боевых задач.

Освобождение Мариуполя 2014 года

Заметим, что именно Михаил Драпатый в мае 2014-го ворвался в Мариуполь на бронетехнике из-за баррикадов пророссийских сеператистов и боевиков.

«После выполнения задач в Мариуполе было дано указание подразделения отойти на определенные позиции, которые мы занимали по периметру города. Во время движения механик-водитель БМП кричит: „Товарищ майор, там баррикады, что делать?“. Я говорю: „Дима, газуй!“. Так БМП-2К стала летающей», — вспоминал Драпатый в интервью Ukrainer.

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Этот момент зафиксировали облетевшие мир исторические кадры.

Прорыв из «Изваринского котла»

Кроме того, он выводил украинских военных из окружения под Извариным на украинско-российской границе.

В июне 2014 года батальон Драпатого начал рейд вдоль границы с Россией, прерывая каналы поставок боевиков. Его подразделение попало под интенсивные обстрелы с территории РФ и оказалось в так называемом «Изваринском котле».

Были дни, когда нас по 7 часов непрерывно расстреливали из всех видов артиллерии и минометов. Силы были неравные, помощь не поступала, боеприпасы заканчивались, техника почти вся была выведена из строя. И тогда подразделения пошли на прорыв, выйти смогли не все, а прорвавшиеся действительно стали героями», — рассказывал Драпатый в одном из интервью.

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Благодаря его командованию из оцепления удалось вывести 260 бойцов и десятки единиц техники.

Карьера во время полномасштабной войны

В 2021 году Драпатый стал начальником управления подготовки войск оперативного командования «Север».

Полномасштабное российское вторжение февраля 2022 г. он встретил в звании бригадного генерала и в должности заместителя командующего Объединенных сил Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

«Пожарник фронта»: бросали туда, где труднее всего

Эксперты отмечают, что с 2022 и по 2025 год, когда генерал, скорее всего, окончательно избил горшки с Сырским, Драпатого постоянно бросали на самые тяжелые и крититические направления гасить российское наступление.

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Весной 2022-го он возглавил оперативную группировку войск «Юг» (позднее — «Каховка», затем — «Кривой Рог»).

Драпатый быстро взял ситуацию под контроль и остановил продвижение оккупантов на этом направлении, которые угрожали Кривому Рогу и был реальный риск потери этого центральноукраинского большого города.

Далее Драпатый продолжил воевать на юге и участвовал в освобождении Херсона. Херсонским направлением он руководил до января 2024-го.

В мае 2024 года бригадного генерала Михаила Драпатого бросили «гасить» заствешее врасплох российское наступление на Харьковщине. Он был назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) «Харьков», где он успешно отразил российское контрнаступление.

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В ноябре 2024 года Драпатый стал командующим Сухопутными войсками вместо Александра Павлюка.

В начале 2025 года генерал был направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица», где происходили в то время жесточайшие бои и шло стремительное российское наступление. В том числе — наступление РФ на Покровск, которое было в зоне ответственности этого ОСУВ.

При этом тогда он сохранил полномочия командующего Сухопутными войсками.

Выход в тень

1 июня 2025 года Драпатий подал рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками из-за российского удара по учебному центру ВСУ, в результате которого погибли 12 человек и 60 получили ранения.

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В октябре 2025 года он возглавил новоозданную Группировку объединенных сил. Зона ответственности Командование охватывает Харьковскую область и непосредственно близлежащие территории.

Конфликт с Сырским

Журналисты и нардепка Безуглая заявляла, что последнее назначение существенно ослабило позиции Драпатого.

Безуглая в прошлом году рассказывала о том, как Генштаб якобы системно ограничивал полномочия Михаила Драпатого, который мог стать серьезной альтернативой главнокомандующему.

«Нет, его стали… сбивать с поста командующего Сухопутными войсками. А дальше под призывами, что он будет заниматься всем фронтом, как такой молодец в бою, назначили командующим объединенных сил… и не предоставили ни ресурсов, ни полномочий», — писала Безугла.

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Заметим, что отношения между генералами Драпатым и Сырским были непростыми. В СМИ не раз писали о противоречиях меж ними. Кроме того, Драпатому ранее неоднократно «предсказывали» должность главкома ВСУ, что тоже оказало свое влияние.

Поддержал Федорова

Напомним, что генерал Драпатый — едва ли не единственный из известных военных командиров, публично поддержавший эксминистра обороны Федорова после его отставки. Драпатый намекнул на критику Сырского, заявив, что в армии есть много командиров, которые ежедневно работают, «преодолевая сопротивление значительно больше, чем должно быть во время войны».

Сам Михаил Федоров на громком брифинге с журналистами после своего увольнения рассказывал, что за свои успехи Драпатий якобы получил от Сырского три выговора.

«У тебя получается — красавица, отстойник. Драпатый — третий выговор, до свидания. Извините, Драпатый, думаю, после этого выступления будет четвертый выговор», — говорил Федоров.

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По крайней мере, два требования протестующих выполнены

Заметим, что на митингах в поддержку Федорова протестующие также требовали отставки Сырского.

© Associated Press

И назначение на его место Драпатого.

© Громадське

Напомним, глава ОП Кирилл Буданов заявил, что позицию общества по кадровой ситуации услышали, а соответствующие решения принимают профессионально и в интересах государства.

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