Какие претензии у Федорова к Сырскому: что повлекло за собой войну между министром и главкомом

Менеджер цифровой эпохи против генерала лояльности: в чем причины конфликта Федорова и Сырского / © ТСН

Реклама

Конфликт, о котором говорили кулуарно и публично отрицали оба деятеля — «вылез» на поверхность и закончился отставкой одного из них. Сегодня Михаила Федорова уволили с должности Минобороны. Верховная Рада ушла на летние каникулы до 18 августа, так и не назначив официального преемника. Таким образом, ключевое силовое ведомство страны будет в состоянии временного руководства с приставкой «и.о.».

Как начиналось это противостояние, в чем его причина и почему этот финал уже назвали «ударом по единству и праздником для россиян» — выяснял ТСН.ua.

Начало противостояния: столкновение двух совершенно противоположных видений

Александр Сырский является представителем классической военной советской и постсоветской школы. Он строил свою вертикаль по принципам жесткой субординации, личной преданности. Анализируя деятельность Сырского, можем предположить, что главным критерием для него у подборке кадров является личная лояльность и выполнение приказа любой ценой.

Реклама

Михаил Федоров пришел в Минобороны как технократ, сторонник цифровизации радикальных реформ. Его логика строилась на максимальной автоматизации, оптимизации учета человеческих ресурсов, прозрачности оборонных закупок и аудите.

Однако свои разногласия они оба пытались скрыть. Еще в конце июня в интервью Сырский отрицал какие-либо разногласия с Федоровым.

«Я могу только повторить слова министра обороны — у нас нет никакого конфликта. У нас каждый выполняет свой долг, у каждого есть свои задачи — у Министерства обороны свои, у Генерального штаба Вооруженных сил свои задачи», — уверял Сырский.

В то же время он неохотно все же признал, что между ведомствами «возникают периодически вопросы, которые обсуждаются и решаются».

Реклама

За неделю до этого Федоров уверял, что профессиональные отношения между ним и главкомом остаются рабочими.

«У нас есть, конечно, разные взгляды на вопросы. Мы можем жестко дискутировать по поводу того или иного решения. Есть вопрос базового уровня… Но, в общем, я думаю, что это нормально для любой сложной структуры. И могу сказать, что мы не дадим россиянам такой подарок — иметь какой-либо конфликт», — уверял Михаил Федоров.

Месяц назад, на сцене киевской IT-конференции DOU Day-26, украинский журналист Виталий Портников спрогнозировал, что Михаил Федоров долго не усидит на своем нынешнем кресле. Это заявление восприняли скептически, однако оказалось, что Виталий был прав.

За несколько дней до отставки издания The Economist со ссылкой на высокопоставленный источник в разведке, писало, что у Федорова мало шансов «в любой серьезной конфронтации с генералами».

Реклама

Что не поделили Сырский и Федоров: три точки слома

Закупки и тендеры

В этой же статье The Economist указывает причины конфликта. По данным издания, Федоров своим упорством «сводил с ума» генералов из окружения Сырского. Генералы якобы критиковали его в том, что реформы сводятся к «пиар-упаковке» работы. В частности, они критиковали его реформы геймификации (использование подходов, механик и принципов видеоигр — ред.).

«Его первые шесть месяцев в должности характеризовались гиперактивностью и упорством, которая многих сводила с ума. С самого начала он приказал провести аудит Министерства обороны и армейских бригад, который обнаружил перерасход на 300 миллиардов гривен (6,6 миллиарда долларов). Он подверг должностных лиц министерства детекторам лжи. Тех, кто отказывался или не справлялся, увольняли. А некоторые закупки он перевел на систему открытых торгов», — говорится в статье.

Личный конфликт

Как отмечает ВВС-Украина, противоречия переросли в личный конфликт. По информации издания, Зеленский пытался наладить отношения между Федоровым и Сырским, однако это ему не удавалось. Все чаще между ними стало проявляться более сильное напряжение.

Один из представителей властной команды отметил, что конфликты на Ставке между министром обороны и главкомом становились «несносными».

Реклама

«Президент собирался с ними втроем, но при нем Сырский и Федоров показывали диалог, а только выходили за дверь, даже не прощались. Когда из Минобороны уволили Мойсюка и Гаврилюка, атмосфера на Ставке стала настоящим адом, и все только ухудшалось», — рассказал он.

Сам Федоров сегодня заявил, что Сырский плел против него интриги.

«Я столкнулся с тем, что наши инициативы просто блокировались. Сырский оказался готов плести интриги, говорить за глаза и утверждать, будто против него кто-то „заказал кампанию“. Вместо того чтобы объединять усилия для победы над врагом, он начал сеять раскол в стране», — сказал он.

Критика подходов Сырского к управлению армией

По мнению Федорова относительно методов Сырского руководить войсками стало известно только сегодня, после отставки. И заявление экс-министра было очень резким — он буквально разнес главкома ВСУ.

Реклама

Федоров заявил, что увидел 11 больших проблем в управлении Силами обороны.

Украинская армия сражается на тактическом («хоть сейчас уже больше на оперативном»), но «до сих пор воюем на тактическом уровне».

Корпусная система не до конца заработала.

Разорвали бригады и корпуса.

Никто ни за что не отвечает.

Снабжение не через корпуса.

Постоянная замена командующих.

Изоляция и токсикация развивающихся.

«У тебя получается — красавица, отстойник. Драпатый — третий выговор, до свидания. Извините, Драпатый, думаю, после этого выступления будет четвертый выговор. Не хотелось бы этого сделать, но у нас нет выхода об этом не говорить», — сказал Федоров. К слову, заметим, что Драпатый высказал поддержку Федорову.

Невозможно реализовать ни один системный проект.

«Потому что постоянно сталкиваешься с проблемой: „а зачем?“ „а как?“ — объяснил он.

Стирание человеческого капитала без анализа.

«Решения, кого поддержать, кого не поддержать, кого усилить, кого не усилить не принимаются на основе данных. Они принимаются на основе лояльности», — рассказал эксминистр.

Реклама

Блокировка инициатив и «бюрократическая перестрелка».

«За 6 месяцев в Минобороны мы не смогли изменить организационную структуру, потому что Генштаб не подписывает эту структуру, потому что „название не такое“, потому что что-то не такое, потому что не нужно привлекать новых людей», — объяснил Федоров.

Постоянная ложь.

«Она касается и меня, что я заказчик расследования о „Скале“, что я запустил медийную кампанию, что я сделал то или иное», — сказал он.

Что говорит сам Сырский

В отличие от Федорова, который сегодня провел пресс-конференцию, Сырский был немногословен.

В своем ответе он не стал прямо комментировать обвинения, однако напомнил о собственном участии в обороне столицы 2022 года и фактически дал понять, что именно успешная Киевская оборонная операция дала возможность сегодня проводить в столице брифинги и формироваться видения.

Реклама

В комментариях отметили, что пост Сырского имеет нотки иронии и злорадства в адрес Федорова.

Также главкому закинули, что не стоит так гордиться Киевской кампанией, ведь в конце концов, россияне вплотную подошли к столице, в том числе с запада и вышли аж на Житомирскую трассу. Кроме того, комментаторы напомнили, что накануне вторжения с аэродрома в Гостомеле вывели многих военных, оставили только срочников.

Что это значит для страны

Отставка Федорова вызвала протесты по всей Украине. Протестующие высказываются против кадровых изменений в Министерстве обороны. К протестам приобщаются ветераны, общественные активисты и общественные люди.

Бывшие советники Федорова в Минобороны, а также многие медийные военные и волонтеры опубликовали ряд мрачных прогнозов в выльющейся его отставке.

Реклама

Аналитики и волонтеры единодушны: отставка Федорова — это тактическая победа «старой системы».

Следующий министр обороны (кого бы ни назначили в августе) будет заранее запуганным. Перед его глазами будет пример Федорова. Новый глава МО постарается вообще не трогать коррупционные потоки и схемы, чтобы не повторить судьбу предшественника, считает волонтер и общественный активист, а также экс-советник Федорова Сергей Стерненко.

Стерненко заявил о пытках и убийствах военных в отдельных штурмовых подразделениях ВСУ, приближенных к Сырскому. По его словам, если в армии будут продолжаться практики пыток, а командиров-садистов будет покрывать Генштаб, мобилизация станет нереалистичной. Он также предупредил об опасности «криминализации» армии.

Руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская назвала отставку Михаила Федорова с должности министра обороны «роковым решением» президента Зеленского.

Реклама

«Ценой будет жизнь и здоровье сотен тысяч человек. Сотен тысяч, если не больше. Очень хочу ошибиться. Но я четко и по существу отвечаю за каждый свой прогноз в течение 12 лет войны. Роковая ошибка президента», — жутко спрогнозировала Мария Берлинская.

Эксперт по беспилотникам Сергей «Флэш» Бескрестнов также заявил, что уходит в отставку.

«У меня было много доступов к разным системам и я мог анализировать действия нашего врага. Прогнозировать его дальнейшие шаги. Больше не смогу. Враг по своим группам радуется, что меня больше нет в МО. Настроение ужасное. Но свой путь я не брошу и дальше буду защищать страну и помогать военным собратьям», — добавил «Флэш».

Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ полковник Павел Елизаров подал рапорт о своей отставке. Он назвал увольнение Федорова «большим злом для оборонной способности страны».

Реклама

В то же время герой «Азовстали» Денис Прокопенко объяснил, почему считает Игоря Клименко достойным кандидатом на должность министра обороны. И тем самым нарвался в соцсетях на острую критику.

Удержится ли сам главком ВСУ в должности

Заметим, что на митингах, кроме поддержки Федорова, все чаще звучит призыв уволить Александра Сырского.

«Президент объяснил, что увольнять главкома — высокая ответственность в такое время. Плюс сказал, что Миша из ТЦК ничего не смог поделать. На это из зала было замечание: мол, ТЦК — сфера ответственности Сухопутки, а значит — Сырского, но президент сказал, что не хочет в этом разбираться, потому что главное — иметь результат, и единственный, кто сможет что-то сделать с реформой ТЦК это — Клименко», — пересказывает аргументацию Зеленского один из присутствующих на встрече «слуг народа», отмечают в статье ВВС-Украина.

«Ну, я не могу допустить, чтобы в воюющей стране Министерство обороны и Генеральный штаб воевали между собой. По-хорошему надо менять обоих. Но одновременно я этого сделать не могу», — рассказывает другие слова Зеленского с этой же встречи «Украинская правда».

Реклама

В то же время Сирский решил укрепить собственные позиции. Паблик Bankova Mail предполагает, что Александр Сырский мог попросить известных военных командиров высказаться в поддержку Игоря Клименко в должности главы Минобороны. Это сделал, в частности, командир корпуса Хартия Игорь Оболенский.

Также эксрадник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что Александр Сырский приказал обнаруживать и возвращать из отпусков военнослужащих, поддержавших акцию против увольнения Михаила Федорова.

По его словам, во время митинга на фоне увольнения Федорова представители ВСП попытались задержать военного. Однако, по словам очевидцев, они покинули место происшествия после того, как люди начали выкрикивать позор.

«Мне известно, что сейчас Сырский дал команду выявлять и максимально быстро возвращать из отпусков тех военных, которые поддержали протест, а также угрожать им наказанием», — утверждает Стерненко.

Реклама

Ранее мы рассказывали, как Владимир Зеленский пришел к решению уволить Михаила Федорова.

Новости партнеров