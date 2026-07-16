На Украину надвигается мощный антициклон, который испортит погоду: синоптики предупредили, где ударит непогода (карта)

Синоптики рассказали, где в Украине 17 июля ожидаются грозы / © ТСН

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В пятницу, 17 июля, в Украине будет преимущественно сухо, солнечно и жарко, и лишь в отдельных юго-восточных районах возможны локальные грозы.

Подробный прогноз погоды — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

По прогнозу украинского синоптика Натальи Диденко, 17 июля в стране будет солнечно и тепло. Максимальная температура воздуха составит от +25 до +29 градусов тепла, на Закарпатье и в южной части будет жарче — от +27 до +32 градусов. Прохладнее в пятницу будет на северо-востоке — там столбики термометров покажут от +22 до +24 выше нуля.

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«Антициклон под названием Laurent (карта ниже) принесет сухую погоду в большинстве областей, и лишь на юго-востоке Украины холодный атмосферный фронт вызовет локальные грозовые дожди. В выходные в Украине будет сухо, солнечно и умеренно жарко, разве что в воскресенье, 19 июля, в западных областях пройдут грозовые дожди, возможны ливни и шквалы», — прогнозирует она.

Метеорологическая карта / © Наталия Диденко / Facebook

Синоптик сообщает, что 17 июля в Киеве ожидается сухая солнечная погода, а температура воздуха составит около +25 градусов тепла.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют малооблачную погоду 17 июля. Существенных осадков не ожидается, лишь на юге страны днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет северо-восточным со скоростью 5–10 м/с.

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Температура ночью будет колебаться от +16 до +21 градуса тепла (на северо-востоке страны будет около +13…+18 градусов), днем воздух прогреется до +23…+28 градусов тепла, на западе и юго-западе страны ожидается от +26 до +31, на Закарпатье столбики термометров будут показывать около +34 градусов тепла.

Погода в Украине 17 июля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 17 июля будет малооблачно, без осадков. Ветер будет северо-восточным со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +16 до +21 градуса тепла, днем столбики термометров будут показывать от +23 до +28 градусов выше нуля.

В Киеве ночью температура воздуха составит от +18 до +20 градусов тепла, днем ожидается от +25 до +27 выше нуля.

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Погода во Львове

На Львовщине 17 июля погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сообщают в областном гидрометцентре. В целом в регионе ожидается переменная облачность, без значительных осадков.

Ночью и утром будет сохраняться слабый туман. Ветер будет восточным со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +28 до +33 градусов.

Во Львове столбики термометров ночью будут показывать от +13 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +29 до +31 градуса выше нуля.

Погода в Одессе

На Одесчине и в Одессе 17 июля ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Будет дуть северный ветер со скоростью 7–12 м/с.

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Ночью в области ожидается температура воздуха от +17 до +22 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +28 до +33 градусов.

В Одессе ночью температура будет колебаться в пределах от +20 до +22 градусов тепла, днем ожидается от +29 до +31 градуса выше нуля.

Температура морской воды составит около +20…+21 градуса тепла.

Погода в Харькове

На Харьковщине 17 июля ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков.

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Ветер будет северо-восточным со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днем — от +21 до +26 градусов.

В Харькове ночью температура воздуха составит +14…+16 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +23 до +25 выше нуля.

Погода в Днепре

На Днепропетровщине 17 июля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами по области возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер будет северным со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха по области составит ночью от +14 до +19 градусов тепла, днем — от +23 до +28 градусов.

В Днепре ночью ожидается от +17 до +19 градусов тепла, днем — от +23 до +25 выше нуля.

Ранее синоптик рассказала, какая погода будет в Украине до конца недели.

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