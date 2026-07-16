На Україну суне потужний антициклон, що збурить погоду: синоптики попередили, де вдарить негода (мапа)

Синопики розповіли, де в Україні очікувати грози 17 липня / © ТСН

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У п’ятницю, 17 липня, в Україні буде переважно сухо, сонячно та спекотно, і лише в окремих південно-східних районах можливі локальні грози.

Детальний прогноз погоди — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

За прогнозом української синоптикині Наталки Діденко, 17 липня в країні буде сонячно та тепло. Максимальна температура повітря становитиме від +25 до +29 градусів тепла, на Закарпатті та у південній частині буде спекотніше — від +27 до +32 градусів. Свіжіше в п’ятницю буде на північному сході — там стовпчики термометрів покажуть від +22 до +24 градусів тепла.

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«Антициклон на ім’я Laurent (карта нижче) зумовить суху погоду в більшості областей і лише на південному сході України холодний атмосферний фронт зумовить локальні грозові дощі. Вихідними в Україні буде сухо, сонячно та помірно спекотно, хіба що в неділю, 19-го липня, у західних областях пройдуть грозові дощі, можливі зливи та шквали», — прогнозує Діденко.

Метеорологічна карта / © Наталія Діденко / Facebook

Синоптикиня повідомляє, що у Києві 17 липня очікується суха сонячна погода, а температура повітря становитиме близько +25 градусів тепла.

В Українському гідрометцентрі прогнозують малохмарну погоду 17 липня. Істотних опадів не передбачається, лише на півдні країни вдень місцями пройдуть короткочасні дощі із грозами.

Вітер буде північно-східного характеру та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря вночі коливатиметься від +16 до +21 градуса тепла (на північному сході країни буде близько +13…+18 градусів тепла). Вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів тепла, на заході та південному заході країни очікується від +26 до +31 градуса тепла, на Закарпатті до стовпчики термометрів показуватимуть близько +34 градусів тепла.

Погода в Україні 17 липня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 17 липня буде малохмарно, без опадів. Вітер буде північно-східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +16 до +21 градуса тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +23 до +28 градусів вище нуля.

У Києві вночі температура повітря становитиме від +18 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +27 градусів вище нуля.

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Погода у Львові

У Львові 17 липня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, повідомляють в обласному гідрометцентрі. Загалом у регіоні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер буде східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +28 до +33 градусів тепла.

У Львові стовпчики термометрів вночі показуватимуть від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +29 до +31 градуса тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 17 липня буде мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер дутиме північний зі швидкістю 7-12 м/с.

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Температура повітря вночі по області очікується від +17 до +22 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +28 до +33 градусів тепла.

В Одесі температура вночі коливатиметься в межах від +20 до +22 градусів тепла, вдень очікується від +29 до +31 градуса тепла.

Температура морської води становитиме близько +20…+21 градуса тепла.

Погода в Харкові

На Харківщині 17 липня буде мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають.

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Вітер буде північно-східний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, а вдень — від +21 до +26 градусів тепла.

У Харкові вночі температура повітря становитиме +14…+16 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +23 до +25 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині 17 липня синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями по області можливий невеликий короткочасний дощ.

Вітер буде північного характеру та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря по області становитиме:

вночі від +14 до +19 градусів тепла;

вдень від +23 до +28 градусів тепла.

У місті Дніпро:

вночі очікується від +17 до +19 градусів тепла;

вдень від +23 до +25 градусів вище нуля.

Раніше синоптикиня розповіла, якою буде погода в Україні до кінця тижня.

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