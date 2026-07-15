В Україні найближчими днями буде спекотно / © pexels.com

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У четвер, 16 липня, в Україні очікується переважно суха й тепла погода з температурою у межах +25…+30 градусів, і лише на південному сході та в Карпатах вдень можливі короткочасні дощі з грозами.

Детальний прогноз погоди дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 16 липня в Україні істотні опади малоймовірні. За словами фахівчині, температура повітря протягом дня коливатиметься від +25 до +30 градусів, а на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Полтавщині буде дещо прохолодніше — від +23 до +27 градусів тепла.

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У столиці 16 липня буде тепло, стовпчики термометрів показуватимуть від +26 до +27 градусів вище нуля.

Синоптик Ігор Кібальчич попереджає, що від 17 до 20 липня до України повернеться сильна спека. Метеоролог прогнозує вдень +28…+33 градуси тепла, а на півдні та Донбасі — місцями до +34…+36 градусів (вночі буде +15…+22).

19–20 липня у західних і північно-західних областях пройдуть грози з градом і шквалами, водночас на решті території утримається суха погода. Через високі температури на південному сході суттєво зросте загроза лісових пожеж.

В Українському гідрометцентрі 16 липня прогнозують у більшості областей спокійну погоду, без опадів. Проте на Закарпатті, в Карпатах і на південному сході країни вдень місцями ймовірний короткочасний дощ із грозами.

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«Незважаючи на північно-західний вітер температура набуватиме досить комфортних значень приємного тепла», — зазначають метеорологи.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +15 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів.

Погода в Україні 16 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині та в Києві 16 липня буде хмарно та без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +15 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів.

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У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +18 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +28 до +30 градусів вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 16 липня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Загалом у регіоні буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер буде північний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +27 до +32.

У Львові температура вночі становитиме від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +28 до +30 градусів.

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Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині та у Дніпрі 16 липня буде хмарно. Якщо ніч мине без опадів, то вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ, місцями ймовірна гроза.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря коливатиметься вночі від +15 до +20 градусів тепла, вдень — від +26 до +31 градуса.

У Дніпрі стовпчики термометрів показуватимуть вночі від +17 до +19 градусів тепла, вдень — від +26 до +28 вище нуля.

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Погода в Одесі

На Одещині та в Одесі 16 липня буде мінлива хмарність, істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +17 до +22 градусів тепла, вдень очікується від +28 до +33 градусів.

В Одесі температура вночі становитиме +20…+22 градуси тепла, а вдень повітря прогріється до +28…+30.

Температура морської води коливатиметься від +20 до +21 градуса тепла.

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Погода в Харкові

На Харківщині 16 липня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 вище нуля.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +28 градусів.

Раніше синоптикиня розповіла, якої погоди очікувати в Україні до кінця тижня.

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