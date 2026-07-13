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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
347
Час на прочитання
1 хв

Англія — Аргентина: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2026

Стежте онлайн за перебігом другого півфінального матчу ЧС-2026 з футболу між збірними Англії та Аргентини.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Аргентини

Збірна Аргентини / © Associated Press

У середу, 15 липня, збірні Англії та Аргентини зіграють у матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026, який триває у США, Канаді та Мексиці.

Поєдинок відбудеться на арені "Mercedes-Benz Stadium" в американському місті Атланта. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На поточному Мундіалі англійці посіли перше місце у групі L, обігравши Хорватію (4:2), зігравши внічию з Ганою (0:0) та здолавши Панаму (2:0). В 1/16 фіналу "Три леви" завдяки камбеку перемогли ДР Конго (2:1), в 1/8 фіналу здолали Мексику (3:2), а у чвертьфіналі здійснили камбек і в екстратаймах дотиснули Норвегію (2:1).

Аргентинці фінішували першими у квартеті J, розгромивши Алжир (3:0), обігравши Австрію (2:0) та розібравшись з Йорданією (3:1). В 1/16 фіналу команда Ліонеля Мессі в екстратаймах дотиснула Кабо-Верде (3:2), в 1/8 фіналу здійснила суперкамбек проти Єгипту (3:2), а у чвертьфіналі в екстратаймах у більшості дотисла Швейцарію (3:1).

Переможець пари Англія — Аргентина у фіналі позмагається з тріумфатором іншого півфіналу, в якому 14 липня о 22:00 зустрінуться Франція та Іспанія.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Англія — Аргентина.

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Дата публікації
Кількість переглядів
347
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