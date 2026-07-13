Франція — Іспанія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2026

Франція — Іспанія / © Associated Press

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У вівторок, 14 липня, збірні Франції та Іспанії зіграють у матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026, який триває у США, Канаді та Мексиці.

Поєдинок відбудеться на арені "AT&T Stadium" в американському Арлінгтоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На поточному Мундіалі французи фінішували на першій сходинці у квартеті I, обігравши Сенегал (3:1), а також розгромивши Ірак (3:0) та Норвегію (4:1). В 1/16 фіналу "Ле Бле" розбили Швецію (3:0), в 1/8 фіналу здолали Парагвай (1:0), а у чвертьфіналі обіграли Марокко (2:0).

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Іспанці посіли перше місце у групі H, зігравши внічию з Кабо-Верде (0:0), розгромивши Саудівську Аравію (4:0) та здолавши Уругвай (1:0). В 1/16 фіналу "Фурія Роха" розгромила Австрію (3:0), в 1/8 фіналу перемогла Португалію (1:0), а у чвертьфіналі вирвала перемогу над Бельгією (2:1).

Переможець пари Франція — Іспанія у фіналі позмагається з тріумфатором іншого півфіналу, в якому 15 липня о 22:00 зустрінуться Англія та Аргентина.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Франція — Іспанія.

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