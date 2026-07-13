Костюк після виходу до півфіналу Вімблдону-2026 встановила особистий рекорд у рейтингу WTA

Марта Костюк / © Associated Press

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Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу після завершення Вімблдону-2026.

Статус першої ракетки України зберегла Еліна Світоліна, яка вилетіла вже в стартовому раунді Вімблдону від іншої українки Дар'ї Снігур. Вона втратила дві позиції й тепер посідає 10-те місце.

Водночас Марта Костюк, яка вдруге в сезоні дісталася півфіналу турніру Grand Slam, піднялася на дві сходинки й тепер розташовується на рекордній для себе 11-й позиції, одразу слідом за Світоліною.

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Олександра Олійникова, незважаючи на поразку в першому колі Вімблдону, покращила своє становище на одну позицію і нині посідає 52-ге місце.

Найбільшого прогресу серед українок досягла Снігур, яка завдяки виходу до третього раунду Вімблдону піднялася одразу на 21 позицію — на 56-те місце світового рейтингу.

Статус першої ракеткою планети утримує нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. Другою йде Олена Рибакіна з Казахстану, а на третю позицію піднялася американка Джессіка Пегула.

У чемпіонських перегонах WTA до Підсумкового турніру сезону одразу дві українки перебувають у топ-10. Світоліна посідає п'яте місце (4116 очок), а Костюк опустилася на дев'яту позицію (3275 очок).

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Оновлений рейтинг WTA

1. Аріна Соболенко — 8550 очок

2. Олена Рибакіна (Казахстан) — 8143 очки

3. Джессіка Пегула (США) — 6301 очко (+1)

4. Корі Гауфф (США) — 5649 очок (+3)

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5. Мірра Андрєєва — 5293 очки

6. Кароліна Мухова (Чехія) — 5168 очок (+3)

7. Лінда Носкова (Чехія) — 5119 очок (+5)

8. Іга Швьонтек (Польща) — 4539 очок (-5)

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9. Аманда Анісімова (США) — 4353 очки (-3)

10. Еліна Світоліна (Україна) — 4351 очко (-2)

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11. Марта Костюк — 3926 очок (+2)

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52. Олександра Олійникова — 1049 очок (+1)

56. Дар'я Снігур — 1038 очок (+21)

59. Ангеліна Калініна — 1018 очок (+7)

61. Юлія Стародубцева — 1017 очок (+6)

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74. Даяна Ястремська — 935 очок (+7)

Раніше повідомлялося, що Костюк повторила національний рекорд на Вімблдоні. Вона стала другою в історії українкою, яка дісталася півфіналу цього турніру Grand Slam після Світоліної (2019, 2023).

У півфіналі Марта програла майбутній чемпіонці турніру чешці Лінді Носковій.

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