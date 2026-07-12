- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 226
- Час на прочитання
- 1 хв
Визначився переможець Вімблдону-2026
Яннік Сіннер удруге поспіль став чемпіоном трав'яного мейджора.
Італійський тенісист Яннік Сіннер став переможцем Вімблдону-2026 у чоловічому одиночному розряді.
У фіналі 24-річний італієць обіграв німця Александра Звєрєва — 6:7, 7:6, 6:3, 6:4.
Сіннер удруге поспіль став чемпіоном трав'яного мейджора. Загалом це його п'ятий титул на турнірах Grand Slam.
Раніше повідомлялося, що кривдниця Костюк стала чемпіонкою Вімблдону-2026 у жіночому одиночному розряді.
Нагадаємо, Марта повторила національний рекорд на Вімблдоні. Вона стала другою в історії українкою, яка дісталася півфіналу цього турніру Grand Slam після Еліни Світоліної (2019, 2023).
Коментарі
Сортувати: