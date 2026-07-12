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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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226
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Визначився переможець Вімблдону-2026

Яннік Сіннер удруге поспіль став чемпіоном трав'яного мейджора.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Яннік Сіннер

Яннік Сіннер / © Associated Press

Італійський тенісист Яннік Сіннер став переможцем Вімблдону-2026 у чоловічому одиночному розряді.

У фіналі 24-річний італієць обіграв німця Александра Звєрєва — 6:7, 7:6, 6:3, 6:4.

Сіннер удруге поспіль став чемпіоном трав'яного мейджора. Загалом це його п'ятий титул на турнірах Grand Slam.

Раніше повідомлялося, що кривдниця Костюк стала чемпіонкою Вімблдону-2026 у жіночому одиночному розряді.

Нагадаємо, Марта повторила національний рекорд на Вімблдоні. Вона стала другою в історії українкою, яка дісталася півфіналу цього турніру Grand Slam після Еліни Світоліної (2019, 2023).

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Дата публікації
Кількість переглядів
226
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