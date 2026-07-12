Румунія розвертає авто через відсутність одного документа: що треба знати про нові правила

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На прикордонних пунктах контролю Румунії змінилися правила в’їзду до країни. Водії, які планують свою подорож на авто, повинні показати офіційне свідоцтво про проходження технічного огляду машини.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Без якого документа не впустять до Румунії

Прикордонники дедалі частіше почали перевіряти документ про проходження технічного контролю (ОТК). Без цього сертифіката, який є гарантією того, що авто повністю справне та не становить небезпеки для інших учасників дорожнього руху, можуть не впустити у країну.

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Видати його може лише акредитована СТО. Серед обов’язкового огляду:

гальм і рульового механізму;

роботи фар та габаритів;

екологічності вихлопних газів тощо.

Які документи необхідні для в’їзду до країни

Для перетину українсько-румунського кордону власникам авто необхідно мати:

біометричний закордонний паспорт (або чисту візу);

реєстраційні документи на автомобіль;

міжнародну медичну страховку;

докази мети візиту (наприклад, ваучер на готель чи запрошення);

актуальний військово-обліковий документ (для чоловіків 18–60 років);

нотаріальну довіреність (якщо авто належить іншій особі).

Виїзд українців за кордон — останні новини:

Нагадаємо, громадян України, які планують закордонні поїздки влітку, попередили про можливі великі черги на пунктах пропуску. Тому у ДПСУ радять планувати поїздки на ранкові години у будні дні, оскільки на вихідних кількість подорожувальників збільшується в рази.

А для українців у Німеччині підготували довгоочікувані зміни. Уряд Німеччини офіційно спростив обмін водійських прав. Це дозволить не лише суттєво спростити легалізацію водійських документів, а й зекономити чимало часу та сотні євро.

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