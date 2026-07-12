Це не просто кадрове рішення, а зміна курсу, – експерт про можливе призначення Терехова премʼєром

Ігор Терехов

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Очільник Асоціації прифронтових міст і громад, міський голова Харкова Ігор Терехов виглядає дуже перспективним кандидатом на посаду прем'єр-міністра, якщо говорити про ефективність.

Таку думку висловив політичний експерт та блогер Володимир Цибулько у своєму пості.

Він нагадав, що Кабінет міністрів Юлії Свириденко йде у відставку, а серед кандидатів, які активно обговорюються в медіа на цю посаду, - Терехов.

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«Серед шорт-листа кандидатів, який зараз активно обговорюється в медіа, фігура мера Харкова Ігоря Терехова виглядає не просто вагомо, а фактично безальтернативно, якщо ми говоримо про ефективність. І дуже знаково, якщо ми говоримо про політику», - зазначив Цибулько.

На переконання експерта, ключовим аргументом є управлінська компетентність Терехова та його розуміння реальних господарських процесів.

«Людина, яка змогла з нуля побудувати першу в країні підземну школу, запустити підземні дитячі садки, утримувати в робочому стані критичну інфраструктуру міста під постійними обстрілами, точно знає, як працює ТЕЦ, водоканал чи логістичний вузол. Це безцінні знання та досвід для воюючої країни», - підкреслив політолог.

За його словами, Терехов не лише технократ-практик, а й політик з власним баченням державної політики, зокрема щодо розвитку промисловості, оборонно-промислового комплексу, енергетики та державної програми будівництва житла.

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Окремо експерт відзначив позицію Терехова щодо трудових мігрантів.

«На відміну від більшості політиків та експертів Терехов вважає, що передусім потрібно робити ставку на соціалізацію ВПО і повернення українських громадян, ніж залучати мігрантів», - заявив Цибулько.

На думку політолога, призначення Терехова стало б прагматичним кроком, орієнтованим на стабілізацію економіки, а сам він залишається одним із провідних кандидатів на цю посаду навіть у разі іншого розвитку політичної кон'юнктури.

«Якщо найближчим часом ставка буде робитись на укріплення економіки, посилення соціальної сфери та підготовку до відбудови, кращої кандидатури на прем'єра ніж Ігор Терехов складно знайти», - резюмував експерт.

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