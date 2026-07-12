Після уряду – СБУ та ДБР: Железняк повідомив про можливі кадрові рішення

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Найближчим часом в Україні можуть відбутися нові кадрові зміни.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

За словами Железняка, його джерела повідомляють про ймовірність нової хвилі відставок після кадрових рішень щодо уряду.

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Зокрема, депутат зазначив, що наразі циркулюють чутки про можливе внесення кандидатури нового голови Служби безпеки України, а також підготовку до заміни директора Державного бюро розслідувань.

Водночас Железняк підкреслив, що не має підтвердження цієї інформації станом на зараз, тому закликав сприймати її саме як непідтверджені повідомлення.

Окремо він прокоментував можливі зміни в Кабінеті міністрів. За словами депутата, спочатку має визначитися кандидатура нового прем’єр-міністра, припустивши, що ним може стати генерального директора НАК «Нафтогаз України» Олексій Корецький, після чого стане зрозумілим майбутній склад уряду.

“Скажемо так, якщо годину назад я давав шансам Корецького на посаду премʼєра 95%, то вже 99%”, – прокоментував нардеп.

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Крім того, Железняк заявив, що окремі кадрові рішення президента можуть стосуватися Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони. Він також висловив думку, що призначення нового очільника Міноборони може супроводжуватися складним голосуванням у Верховній Раді. Зокрема, депутат припустив, що якщо на цю посаду буде запропоновано Михайла Федорова, таке рішення «буде дуже непростим для нього голосуванням».

Перестановки в українському Уряді: що відомо

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та запропонував прем’єр-міністерці Юлії Свириденко перейти на іншу посаду.

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, хто може очолити новий уряд замість Свириденко.

Нардепка Василевська-Смаглюк підтвердила, що засідання фракції «Слуга народу», де обговорюватимуть кадрові питання, відбудеться у вівторок.

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Нагадаємо, Верховна Рада погодила призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністерки у липні 2025 року. До цього вона очолювала Міністерство економіки. У результаті «рокировки» тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль став міністром оборони, а згодом — міністром енергетики.

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