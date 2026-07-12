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"Він був втомленим": Трамп згадав останню розмову з Ґремом після його повернення з України
Президент США Дональд Трамп розповів про свою останню телефонну розмову із сенатором Ліндсі Ґремом після його повернення з України. За словами американського лідера, невдовзі після цього він отримав повідомлення про смерть політика.
Президент США Дональд Трамп заявив, що розмовляв із сенатором Ліндсі Ґремом одразу після його повернення з України. За його словами, політик був трохи втомленим після поїздки, однак говорив добре.
Про це Трамп розповів в інтерв’ю NBC News.
За словами президента США, під час телефонної розмови Ґрем повідомив, що щойно повернувся з України. Трамп зауважив, що дорога була довгою, на що сенатор відповів, що почувається трохи втомленим.
«Він говорив добре, але трохи втомлено. І в нього були всі підстави бути втомленим. Він був справжнім трудівником», — сказав Трамп.
Він також зазначив, що Ґрем із великим ентузіазмом просував закон «Врятуємо Америку».
«Я сказав: “Ми це зробимо, Ліндсі. Ми обов’язково це зробимо”», — розповів президент США.
За словами Трампа, наприкінці розмови вони домовилися побачитися найближчим часом і навіть припускали, що зустріч може відбутися наступного дня.
Невдовзі після цього Трамп отримав повідомлення від співробітника офісу Ґрема про смерть сенатора.
«Можливо, це був його останній телефонний дзвінок. Я точно не знаю, але близько першої години ночі отримав повідомлення від одного зі співробітників його офісу про те, що він помер. Я сказав: “Я просто не можу в це повірити”. Для мене він був як член родини», — заявив Трамп.
Що відомо за смерть Ліндсі Ґрема
11 липня помер американський політик, сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Ґрем.
ЗМІ з посиланням на запис поліцейського сканера повідомили, що служба екстреної допомоги отримала виклик щодо зупинки серця в будинку Ґрема на Капітолійському пагорбі в суботу ввечері.
Політик десятиліттями впливав на зовнішню політику Сполучених Штатів, був одним із найпослідовніших критиків Кремля та продовжував виступати за військову допомогу Україні й посилення санкцій проти Росії.