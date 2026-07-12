Ексдружина Кацуріна не стримала емоцій і прилетіла до дітей у Португалію: "Серце мами не витримало"

Даша Кацуріна / © instagram.com/dasha_katsurina

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Ексдружина чоловіка артистки Наді Дорофєєвої, рестораторка та дизайнерка Даша Кацуріна, вирушила до Португалії заради зустрічі з дітьми й поділилася зворушливими кадрами сімейного возз’єднання.

Підприємиця розповіла, що цього літа не планувала проводити відпочинок разом із донькою Сашею та сином Іваном. Причиною стали переїзд, насичений робочий графік і низка змін у житті. Діти нині перебувають у літньому таборі в Португалії. Однак розлука виявилася надто складною для знаменитості. Тож вона вирішила зробити спадкоємцям несподіваний сюрприз.

«На початку літа ми з дітьми домовилися, що цього року я не зможу бути з ними на літньому відпочинку. Через переїзд, турбулентність і дуже багато роботи. Але серце мами не витримало, тому я прилетіла через пів світу на 3 дні — сюрпризом, щоб провести з ними вихідні», — поділилася Даша.

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Даша Кацуріна з дітьми / © instagram.com/dasha_katsurina

У своєму Instagram Кацуріна опублікувала серію теплих світлин. На одному з кадрів вона міцно обіймає 10-річну доньку Сашу, на іншому — робить селфі зі сплячим 4-річним Іваном. Також бізнесвумен показала дітей під час поїздки автомобілем.

«2 найважливіші мої проєкти — це вони», — зворушила підписників рестораторка.

Даша Кацуріна з дітьми / © instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацуріна з дітьми / © instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацуріна з дітьми / © instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацуріна часто ділиться моментами материнства та не приховує, що попри щільний графік завжди намагається знаходити час для дітей. Саме тому навіть коротка подорож через пів світу стала для неї важливою нагодою побути поруч із сином і донькою.

Даша Кацуріна виховує двох дітей від шлюбу з ресторатором Михайлом Кацуріним, який нині перебуває у стосунках із співачкою Надею Дорофєєвою. Після розлучення колишнє подружжя підтримує зв’язок заради дітей і продовжує брати активну участь у їхньому житті.

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Нагадаємо, нещодавно Даша Кацуріна після розриву з Дантесом переїхала і показала свою нову квартиру зсередини.

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