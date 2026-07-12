Названо спецію, яка має ефект ботоксу: омолоджує, вирівнює зморшки й загоює шкіру

Яка спеція для молодості шкіри / © Freepik

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Куркуму вже давно називають однією з найкорисніших спецій у світі. Вона широко використовується не лише в кулінарії, а й у домашньому догляді за шкірою. Саме тому її часто порівнюють із ботоксом. Звісно, куркума не може замінити косметологічні процедури чи ін’єкції, однак її регулярне використання в раціоні та догляді може позитивно впливати на стан шкіри, допомагаючи їй довше залишатися пружною та сяючою.

Чому куркуму називають природним «ботоксом»

Головною активною речовиною куркуми є куркумін — природний антиоксидант, який допомагає захищати клітини від впливу вільних радикалів. Саме вони прискорюють процеси старіння, сприяють появі зморшок і втраті еластичності шкіри.

Куркумін також має протизапальні властивості, завдяки чому може допомагати зменшувати почервоніння, подразнення та підтримувати здоровий вигляд обличчя.

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Як куркума впливає на шкіру

Фахівці зазначають, що регулярне вживання куркуми у складі збалансованого харчування може сприяти підтриманню нормального вироблення колагену. Саме цей білок відповідає за пружність і гладкість шкіри.

Крім того, спеція допомагає боротися з окисним стресом, який є однією з причин передчасного старіння. Завдяки цьому шкіра може виглядати більш свіжою та доглянутою.

Чи допомагає куркума загоювати шкіру

У народній медицині куркуму здавна використовували для догляду за дрібними ушкодженнями шкіри. Сучасні дослідження також свідчать, що куркумін має властивості, які можуть підтримувати природні процеси відновлення тканин та сприяти зменшенню запальних процесів.

Саме тому косметичні засоби з екстрактом куркуми часто додають до лінійок для чутливої та проблемної шкіри.

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Як правильно використовувати куркуму

Найпростіший спосіб — регулярно додавати невелику кількість спеції до супів, овочевих страв, рису, соусів або напоїв. Для кращого засвоєння куркуміну її рекомендують поєднувати з дрібкою чорного перцю, який містить піперин. Він значно покращує засвоєння цієї корисної речовини.

Також куркуму можна зустріти у складі косметичних масок і кремів. Перед використанням будь-яких домашніх засобів бажано перевірити реакцію шкіри на невеликій ділянці, адже спеція може тимчасово залишати жовтуватий відтінок або викликати подразнення у людей із підвищеною чутливістю.

Кому варто бути обережним

Попри численні корисні властивості, куркума підходить не всім. Людям із жовчнокам’яною хворобою, окремими захворюваннями травної системи, а також тим, хто приймає препарати для розрідження крові, варто порадитися з лікарем перед регулярним вживанням великих кількостей цієї спеції.

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