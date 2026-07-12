Пасажира Ryanair мало не «висмоктало» через вікно: у ЗМІ назвали ймовірну причину моторошного інциденту (відео)

Ryanair / © www.ryanair.com

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Ймовірною причиною моторошного інциденту під час рейсу Ryanair, коли пасажира майже витягнуло з літака через вікно, — пошкоджений двигун. Про це свідчать нові кадри.

Про це пише Unilad.

Ситуація, яка мало не призвела до загибелі пасажира, сталася 10 липня під час вильоту з грецького міста Салоніки до німецького Меммінгена.

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У соціальних мережах з’явилися нові кадри інциденту, на яких видно один з двигунів літака. На відео було видно внутрішню частину двигуна, при цьому одна з лопатей (елемент двигуна — ред.) реактивного літака повністю відсутня, а деякі — пошкоджені. Також інші частини двигуна були пом’яті.

Про те, що цей інцидент стався через пошкоджений двигун, вважають також і авіаційні експерти Греції. За їхніми словами, з двигуна з правого боку літака, ймовірно, вилетіли уламки, які врізалися у фюзеляж. Згодом це пошкодило вікно так, що воно тріснуло, і це спричинило розгерметизацію в салоні.

Авіакомпанія Ryanair прокоментувала цей випадок. У заяві сказано, що під час польоту вікно літака зрушилося. Чому це сталося — у компанії не відповіли.

«Рейс Ryanair, що летів із Салонік до Меммінгена в п’ятницю вранці (10 липня), повернувся до Салонік невдовзі після зльоту, коли під час польоту у нього зрушилося пасажирське вікно. Літак приземлився нормально, і пасажири повернулися до терміналу. Один пасажир звернувся за медичною допомогою та отримав її на землі в Салоніках», — заявили у компанії, яку цитують ЗМІ.

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Пасажира по плечі «висмоктало» з літака Ryanair — що відомо

Нагадаємо, пасажира по плечі «висмоктало» з літака Ryanair. The Sun писало, що страшний інцидент стався невдовзі після зльоту, коли літак перебував на висоті близько 20 тисяч футів.

За словами очевидців, спочатку вони почули гучний вибух, схожий на звук шини, що лопнула. Після цього в салоні сталася розгерметизація: різко впав тиск, випали кисневі маски, а літак почав швидко знижуватися. А пасажир із Сербії сидів біля вікна саме в той момент, коли літак дістав пошкодження.

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