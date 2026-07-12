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Україну знову «розжарює», але синоптики попередили про новий «сюрприз» від погоди: де вдарить негода
Якою буде погода в Україні найближчим часом.
В Україні 12 липня очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози.
Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.
Протягом доби очікується вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°; на півдні та південному сході країни вночі 13-18°, вдень 23-28°.
Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що в неділю у центрі та на півдні України переважатиме суха погода.
У Києві варто розраховувати на короткочасні дощі з грозами. Температура повітря максимально досягатиме +20+22 градусів.
Раніше повідомлялося, що синоптики попереджають жителів Києва та області про погіршення погодних умов.
Ми раніше інформували, що вже наступного тижня до більшості областей повернеться літня спека.