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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
425
Час на прочитання
1 хв

Україну знову «розжарює», але синоптики попередили про новий «сюрприз» від погоди: де вдарить негода

Якою буде погода в Україні найближчим часом.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Погода в Україні

Погода в Україні / © Associated Press

В Україні 12 липня очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Протягом доби очікується вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°; на півдні та південному сході країни вночі 13-18°, вдень 23-28°.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що в неділю у центрі та на півдні України переважатиме суха погода.

У Києві варто розраховувати на короткочасні дощі з грозами. Температура повітря максимально досягатиме +20+22 градусів.

Раніше повідомлялося, що синоптики попереджають жителів Києва та області про погіршення погодних умов.

Ми раніше інформували, що вже наступного тижня до більшості областей повернеться літня спека.

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Дата публікації
Кількість переглядів
425
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