Україну знову «розжарює», але синоптики попередили про новий «сюрприз» від погоди: де вдарить негода

Погода в Україні / © Associated Press

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В Україні 12 липня очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Протягом доби очікується вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°; на півдні та південному сході країни вночі 13-18°, вдень 23-28°.

© Укргідрометцентр

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що в неділю у центрі та на півдні України переважатиме суха погода.

У Києві варто розраховувати на короткочасні дощі з грозами. Температура повітря максимально досягатиме +20+22 градусів.

Раніше повідомлялося, що синоптики попереджають жителів Києва та області про погіршення погодних умов.

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Ми раніше інформували, що вже наступного тижня до більшості областей повернеться літня спека.

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