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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

Нічні обстріли України, Іран знову закрив Ормузьку протоку: головні новини ночі 12 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ормузька протока

Ормузька протока / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 липня 2026 року:

  • Іран заявив про повне закриття Ормузької протоки Читати далі –>

  • В окупованому Криму стався блекаут — ЗМІ Читати далі –>

  • Вночі у кількох великих обласних центрах пролунали вибухи: що сталося Читати далі –>

  • «Загнаний у кут»: дипломат пояснив, чому у Путіна більше немає можливості для маневру Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну безпілотниками Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
83
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