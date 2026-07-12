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Аргентина у більшості в екстратаймах дотисла Швейцарію та вийшла до півфіналу ЧС-2026
"Альбіселесте" здобули надскладну перемогу та зіграють з Англією в 1/2 фіналу Мундіалю.
Збірна Аргентини обіграла команду Швейцарії в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на арені "Arrowhead Stadium" в американському місті Канзас-Сіті завершився з рахунком 3:1 за підсумками екстратаймів.
Аргентинці відкрили рахунок уже на 10-й хвилині зустрічі — Алексіс Макаллістер ударом головою замкнув подачу Ліонеля Мессі з кутового.
Завдяки цьому Мессі оновив свій рекорд за асистами на Мундіалях. Тепер у Лео 10 гольових передач за кар'єру на ЧС.
У другому таймі швейцарці відігралися — на 67-й хвилині Дан Ндоє скористався передачею Рікардо Родрігеса та точно пробив у дальній кут.
На 72-й хвилині Швейцарія залишилася в меншості — Брель Емболо отримав другу жовту картку за симуляцію та був вилучений з поля.
Спочатку арбітр показав "гірчичник" Леандро Паредесу нібито за грубий фол, але після перегляду відеоповтору (VAR) змінив своє рішення і покарав Емболо за симуляцію.
Основний час зустрічі завершився внічию (1:1), тож гра перейшла до екстратаймів.
На 112-й хвилині чинні чемпіони світу вирвали перемогу — Хуліан Альварес отримав м'яч від Хосе Лопеса і ефектно закрутив його у дальню "дев'ятку".
На 120+1-й хвилині підопічні Ліонеля Скалоні остаточно зняли питання щодо переможця матчу — Лаутаро Мартінес вдало зіграв на добиванні після того, як Тьяго Альмада пішов у сольний прохід, але не переграв воротаря швейцарців Грегора Кобеля.
Таким чином, Аргентина стала останнім півфіналістом ЧС-2026. В 1/2 фіналу "альбіселесте" позмагаються з Англією, яка у чвертьфіналі в екстратаймах перемогла Норвегію (2:1).
Матч Англія — Аргентина відбудеться у середу, 15 липня, о 22:00 за київським часом.
В іншому півфіналі у вівторок, 14 липня, зустрінуться Франція та Іспанія. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
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