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Три знаки зодіаку, яким сьогодні варто подумати про духовне й піднесене
День, коли численні обов’язки тягнутимуть до приземленого та буденного, а душа — до прекрасного й піднесеного.
Зберегти баланс між першим і другим виявиться не так просто, як може здатися на перший погляд, але потрібно стежити за тим, щоб матеріальне не взяло гору над моральним.
Сьогодні, 12 липня, дотриматися балансу між моральним і матеріальним важливо для представників усіх знаків зодіаку, проте трьом із них особливо важливо подумати про духовне та піднесене.
Діва
Дівам, як одному з найпрактичніших знаків зодіаку, який міцно стоїть на ногах, буде особливо складно піднятися над буденністю і метушнею, але саме їм найважливіше буде це зробити, якщо, звісно, їхні представники не хочуть остаточно загрузнути в життєвій прозі та рутині.
Козоріг
Козорогам, які, прагнучи зробити кар’єру, останнім часом повністю занурилися в роботу, необхідно хоча б ненадовго відволіктися від професійної діяльності, інакше й до нервового зриву недалеко. Найкращими «ліками» для них може стати класична світова література.
Риби
Рибам, які зазвичай віддають перевагу небу над землею, сьогодні можна — і потрібно! — присвятити час улюбленому заняттю — мріям. Саме це додасть їм упевненості в собі та забезпечить натхнення, яке необхідне їм як для роботи, так і для особистого життя.
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