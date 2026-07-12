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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно подумать о духовном и возвышенном
День, когда многочисленные обязанности будут тянуть к приземленному и обыденному, а душа — тяготеть к прекрасному и возвышенному.
Соблюсти баланс между первым и вторым окажется не так просто, как может показаться на первый взгляд, но необходимо следить за тем, чтобы материальное не взяло верх над моральным.
Сегодня, 12 июля, соблюсти баланс между моральном и материальном важно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно подумать о духовном и возвышенном.
Дева
Девам, как одному из самых практичных и твердо стоящих на ногах знаков Зодиака, особенно трудно будет подняться над повседневностью и суетой, но именно ему важнее всего будет это сделать, если, конечно, его представители не хотят окончательно погрязнуть в житейской прозе и рутине.
Козерог
Козерогам, которые, стремясь сделать карьеру, в последнее время ушли в работу с головой, необходимо хотя бы ненадолго отвлечься от профессиональной деятельности, иначе и до нервного срыва недалеко. Лучшим «лекарством» для них может стать классическая мировая литература.
Рыбы
Рыбам, как правило предпочитающим небеса земле, сегодня можно — и нужно! — посвятить время любимому занятию –мечтам. Именно оно придаст им уверенности в себе и обеспечит вдохновение, которое необходимо им как для работы, так и для личной жизни.
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