Принцесса Кейт произвела фурор в роскошном красном луке появившись на Уимблдоне

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

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Принцесса Кэтрин сегодня выглядела сияющей, прибыв на Уимблдон на финал женского одиночного разряда. Принцесса Уэльская, являющаяся покровительницей Всеанглийского теннисного клуба.

Кейт вручит трофей на Центральном корте победительнице женского финала.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Одета принцесса была в роскошный красный костюм от Roland Mouret с баской и вырезом на талии, обута в туфли-лодочки от Gianvito Rossi на каблуках, а в руках у нее была небольшая мини-сумка Tusting.

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Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Кейт надела комплект рубиновых украшений, который отлично подходил к ее образу — это были серьги-висюльки с камнями и подвеска с кулоном т G Collins & Sons. Волосы ее были собраны в красивую прическу, а на лице был легкий дневной макияж. Образ получился просто невероятным.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Перед матчем Кэтрин провела короткую встречу с игроками.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Ранее принцесса Уэльская уже посещала теннисный турнир, где наблюдала за матчем второго круга британца Артура Фери против Отто Виртанена.

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