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Принцесса Кейт произвела фурор в роскошном красном луке появившись на Уимблдоне
Принцесса Уэльская присутствовала сегодня на тринадцатом дне Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.
Принцесса Кэтрин сегодня выглядела сияющей, прибыв на Уимблдон на финал женского одиночного разряда. Принцесса Уэльская, являющаяся покровительницей Всеанглийского теннисного клуба.
Кейт вручит трофей на Центральном корте победительнице женского финала.
Одета принцесса была в роскошный красный костюм от Roland Mouret с баской и вырезом на талии, обута в туфли-лодочки от Gianvito Rossi на каблуках, а в руках у нее была небольшая мини-сумка Tusting.
Кейт надела комплект рубиновых украшений, который отлично подходил к ее образу — это были серьги-висюльки с камнями и подвеска с кулоном т G Collins & Sons. Волосы ее были собраны в красивую прическу, а на лице был легкий дневной макияж. Образ получился просто невероятным.
Перед матчем Кэтрин провела короткую встречу с игроками.
Ранее принцесса Уэльская уже посещала теннисный турнир, где наблюдала за матчем второго круга британца Артура Фери против Отто Виртанена.