Что звезды нам пророчат: гороскоп на 13-19 июля 2026

Гороскоп на 13-19 июля 2026 / © Associated Press

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13 июля — запуск нового цикла Меркурия13 июля начинается новый цикл Меркурия, что усиливает влияние новолуния 14 июля, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Новолуние в Раке в 12:44 (gmt+3) создаст атмосферу внутреннего обновления. Оно касается тем дома, семьи, эмоциональной опоры, личного пространства. Все, что связано с безопасностью, поддержкой и внутренним климатом, получает новый импульс.

Дни после новолуния дают возможность закрепить решения, ведь теперь можно расставить акценты без давления извне и привести намерения к ясной форме.

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С 17 июля Юпитер входит в оппозицию с Плутоном — тяжелое противостояние второй половины месяца. А значит, необходимо повышенное внимание и осторожность. Крупные процессы идут более активно, заметнее проявляются вопросы ресурсов и значимых решений. Внешний фон может быть насыщенным, но опора на собственный ориентир остаётся главным и помогает сохранять ясность в том, что действительно важно.

Это период, когда важно не распыляться, не втягиваться в чужие игры, не идти туда, где нет смысла. Юпитер расширяет, Плутон углубляет — вместе они создают момент, который формирует долгосрочные последствия.

Овен

Неделя помогает сосредоточиться на делах, которые требуют собранности и ясного подхода. Вы можете спокойно завершить то, что давно откладывали, и перейти к задачам, которые дают ощущение опоры. В отношениях возможны важные уточнения: кто‑то из близких готов говорить откровеннее, и это помогает выстроить более честный формат общения. В работе появляются моменты, когда нужно проявить инициативу, но без спешки — шаг за шагом, с пониманием того, куда вы идёте.

Телец

Неделя поддерживает освобождение от лишних обязательств и помогает завершить сюжеты, которые давно потеряли актуальность. Вы чувствуете, что пространство очищается, и это даёт возможность спокойно выстраивать дальнейшие шаги. В финансовых вопросах возможны точные решения, которые укрепляют вашу позицию. В отношениях наступает период, когда можно говорить о важном без напряжения, а в делах — выбирать то, что действительно имеет ценность и приносит устойчивость.

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Близнецы

Неделя приносит необходимость расставить приоритеты и сосредоточиться на задачах, которые требуют внимания. Информационный поток становится более структурным, и вы легче выделяете главное. В общении появляются моменты, когда нужно уточнить детали, чтобы избежать недопонимания. Хорошее время для планирования, работы с документами, обучения и любых процессов, где важна точность. В отношениях возможны спокойные, но значимые разговоры, которые помогают лучше понять друг друга.

Рак

Неделя связана с обновлением чувственно-эмоциональной сферы и укреплением того, что вы считаете своим. Вы можете спокойно завершить старые дела и перейти к тем направлениям, которые дают устойчивость. В финансовой сфере возможны аккуратные шаги, которые помогают выровнять ситуацию. В отношениях наступает период, когда можно говорить о важных вещах и перспективах без лишнего давления. Домашние дела идут легче, и вы можете навести порядок в том, что давно требовало внимания.

Лев

Неделя открывает возможность пересмотреть ключевые направления и выбрать более устойчивую линию движения. Вы чувствуете, что пришло время уточнить планы и отказаться от того, что больше не приносит пользы. В работе появляются новые задачи, которые требуют собранности, но дают перспективу. В личных и деловых отношениях возможны моменты, когда нужно проявить зрелость и спокойствие. Хорошее время для укрепления собственной позиции и выстраивания долгосрочных шагов.

Дева

Неделя приносит точные сигналы, которые помогают завершить старые сюжеты и перейти к более ясной структуре. Вы можете спокойно навести порядок в делах, документах, планах и бытовых вопросах. В отношениях возможны разговоры, которые дают больше ясности и помогают выстроить более честный формат общения. В работе и других направлениях социальной сферы наступает период, когда можно укрепить профессиональные направления и выбрать стратегию, которая даёт устойчивость.

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Весы

Неделя помогает выстроить баланс между личными задачами и внешними обязательствами. Вы можете спокойно распределить силы и выбрать те направления, которые действительно важны. В работе возможны корректировки, которые дают более чёткую картину и помогают избежать лишних нагрузок. В отношениях наступает период, когда можно укрепить партнёрские договорённости и перейти к более зрелому формату общения. Хорошее время для планирования и укрепления ресурсов.

Скорпион

Неделя связана с активными процессами в сфере решений, которые давно назрели. Вы можете завершить то, что тянулось, и перейти к более конкретному формату. В работе и отношениях с коллегами возникают ситуации, когда нужно проявить стратегический подход. В любовной сфере возможны важные акценты, которые помогают лучше понять друг друга. Хорошее время для укрепления финансовых направлений, работы с документами и выстраивания долгосрочных шагов.

Стрелец

Неделя приносит необходимость уточнить планы и выбрать направление, которое даёт возможности выйти на более широкую и ровную дорогу. Вы можете спокойно пересмотреть свои цели и отказаться от лишних задач. В отношениях наступает период, когда можно говорить о важном без напряжения. В работе появляются новые возможности, которые требуют собранности, но дают перспективу. Хорошее время для обучения, расширения горизонтов и укрепления профессиональных направлений.

Козерог

Неделя поддерживает освобождение от старых ограничений и помогает завершить то, что давно потеряло актуальность. Пространство очищается от токсичных людей и сдерживающих обстоятельств, и вы спокойнее выстраиваете дальнейшие шаги. В работе возможны точные решения, которые укрепляют вашу позицию. В отношениях наступает период, когда можно говорить о важных вещах без лишнего давления. Хорошее время для укрепления структуры жизни и выстраивания долгосрочных планов.

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Водолей

Неделя связана с пересмотром договорённостей и обновлением подхода к работе и общению. Вы можете спокойно уточнить детали и выбрать более удобный формат взаимодействия. В профессиональной сфере появляются задачи, которые дают возможность проявить инициативу и перейти на новый уровень. В отношениях возможны моменты, когда важно говорить прямо и держать линию, которая отражает ваши реальные намерения. Хорошее время для планирования, укрепления связей и работы с информацией.

Рыбы

Неделя помогает привести решения к ясной форме и выбрать более устойчивый ритм. Вы можете спокойно завершить старые дела и перейти к тем направлениям, которые дают опору, а также хорошие заработки и карьерный рост. В отношениях наступает период, когда можно говорить о чувствах без лишнего напряжения. В работе возможны шаги, которые укрепляют вашу позицию и помогают выстроить долгосрочные планы. Хорошее время для восстановления сил и работы с ресурсами.

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