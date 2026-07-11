Не расчесывайте волосы: почему "небрежная" прическа стала новым трендом в сфере красоты

«небрежная» прическа стала новым трендом в сфере красоты / © Associated Press

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Еще несколько лет назад безупречная укладка считалась обязательной частью модного образа. Объемные укладки, идеально гладкие волосы и тщательно отполированные прически царили и в соцсетях, и на светских мероприятиях. Однако мода, как известно, живет по законам контрастов. Сегодня всё больше стилистов отказываются от безупречности в пользу лёгкого творческого беспорядка. Небрежные волосы больше не являются признаком неряшливости, напротив, они стали символом непринужденности, уверенности в себе и нового понимания роскоши, об этом рассказало издание The New York Times.

От подиумов до красных дорожек

Одним из первых признаков нового тренда стали показы мод в феврале, когда модные дома Prada, Simone Rocha и Coach вывели на подиум моделей с намеренно взъерошенными, пушистыми и даже слегка спутанными волосами.

Реакция социальных сетей не заставила себя ждать. Под видео с показа Prada один из пользователей TikTok иронично написал: «Наконец-то что-то, что действительно можно повторить». В соцсетях этот стиль даже получил саркастическое название «депрессивные волосы», хотя сам тренд начал формироваться значительно раньше.

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Еще на осеннем показе 2023 года Miu Miu модели выходили с прическами, из которых выбивались отдельные пряди. В 2024 году взъерошенные волосы стали важной частью образа Charli XCX. А на Met Gala этого года актрисы Рэйчел Зеглер и Гвендолин Кристи также появились с прическами, которые выглядели так, будто волосы специально не расчесывали.

Несовершенство — новый шик

На показе осенней коллекции 2026 года бренда Collina Strada сделали ставку на сочетание гладких прядей с хаотичными волосками, выбивающимися из прически.

Сначала стилисты даже экспериментировали со статическим электричеством, натирали волосы воздушными шариками. Но эффект оказался слишком сильным. В конце концов они просто слегка взъерошивали волосы руками, медленными круговыми движениями, так, будто ребенок неуклюже гладит собаку.

Если одежда слишком яркая, например, с кружевом, рюшами или анималистическими принтами, растрепанные волосы делают образ менее «перегруженным» и более естественным. Впрочем, важна не только прическа, но и настроение. Лицо должно выглядеть так, будто вам всё равно. Иначе этот стиль не сработает.

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Актуальность тренда

На самом деле идея того, что слишком стараться — уже не модно, вовсе не нова. В 1990-х именно на этом строилась эстетика гранжа. Тогда растрепанные волосы и поношенная одежда стали своеобразным протестом против глянцевого совершенства, логотипов и чрезмерного гламура.

Сегодня ситуация во многом повторяется. После эпохи безупречных укладок, люксового тренда и тщательно отфильтрованных фотографий в соцсетях маятник моды снова качнулся в противоположную сторону — к естественности и легкому хаосу.

Небрежность — новая роскошь

Стилист Гвидо Палау, создавший знаменитые растрепанные хвосты для показа Prada, называет этот стиль «удивительно буржуазным». По его словам, смысл в том, чтобы оставить место для догадок. Если вы носите невероятно дорогой кашемировый свитер, хочется, чтобы люди как бы знали об этом, но в то же время не были в этом уверены.

То же самое касается и волос. В этом прослеживается своеобразное проявление «перевернутого снобизма», когда роскошь не демонстрируется открыто. Палау также вспоминает Кэролин Бессетт Кеннеди, с которой он работал ещё во времена её работы в Calvin Klein. По словам стилиста, она была известна тем, что почти никогда не расчёсывала волосы. Её причёска была особенной и буквально излучала уверенность.

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Сегодня растрепанные волосы — это уже не признак неряшливости, а символ свободы от навязанных стандартов. Новый тренд напоминает, что стиль не всегда рождается из идеальной симметрии или образа, который вы создаете перед зеркалом. Иногда достаточно позволить себе немного несовершенства, ведь именно оно и создает образ, который выглядит современно, непринужденно и по-настоящему уверенно.

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