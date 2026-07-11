Победительница шоу «Холостяк» Лозовицкая рассказала о "прилете" рядом с домом: «Проснулись от громкого взрыва»

Екатерина Лозовицкая

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Победительница шоу «Холостяк-12» Екатерина Лозовицкая сообщила о взрыве недалеко от своего дома и поделилась пережитым в сети.

Блогерша связалась со своими подписчиками в Instagram после беспокойной ночи. Звезда призналась, что проснулась от сильного грохота. По её словам, взрыв произошёл совсем рядом с её домом. Особенно напугало то, что никаких предупреждений перед этим не было. Лозовицкая не скрывала эмоций и призналась, что до сих пор находится в шоковом состоянии.

«Это был кошмар. Упало недалеко от дома. Без предупреждений, без сирен. Проснулись от резкого, очень громкого взрыва», — написала Екатерина.

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Екатерина Лозовицкая / © instagram.com/kateryna_lozovytska

После пережитого победительница шоу «Холостяк» задала риторический вопрос, который сегодня волнует многих украинцев. Она не стала вдаваться в подробности, однако дала понять, что это событие заставило её задуматься о безопасности и будущем.

«Что дальше?» — кратко обратилась к подписчикам блогерша.

Екатерина Лозовицкая приобрела популярность после участия в 12-м сезоне романтического реалити-шоу «Холостяк», где стала избранницей главного героя Алекса Топольского. После завершения проекта пара некоторое время поддерживала отношения, однако впоследствии объявила о расставании. С тех пор блогерша активно ведет социальные сети и делится с подписчиками событиями из своей жизни.

Напомним, недавно Екатерина Лозовицкая раскрыла сумму своих расходов и объяснила, на что уходят тысячи долларов.

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