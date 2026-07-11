Алина Гросу показала подросшего 3-месячного сына и похвасталась его забавными достижениями

Алина Гросу с сыном / © instagram.com/alina_grosu

Реклама

Украинская певица Алина Гросу восхитила снимками с подросшим сыном и рассказала, как он за это время изменился.

В частности, прошел уже третий месяц, как артистка наслаждается материнством. В своем Instagram знаменитость делится подробностями об этом теплом периоде. Певица показала свежие кадры с Марком-Габриэлем и рассказала о его достижениях.

Артистка говорит, что сынишка уже научился держать соску. Кроме того, исполнительница в шутку делится, что Марк-Габриэль умеет филигранно манипулировать всеми, кто подвергается его чарам. Мальчик уже учится в своей манере высказывать мнение и очень любит быть у кого-то на руках.

Реклама

Сын Алины Гросу / © instagram.com/alina_grosu

«И так, прошел еще один месяц. Воспитаннее мы не стали. Повсюду тыкаем этот пальчик. Мы научились держать соску, нашли пипку (помогаем ее мыть). Филигранно манипулируем родителями, бабушкой, дедушкой и всеми, кто подпадает под волшебство нашей харизмы. Пытаемся высказать свое мнение криками. Не слезаем с рук, иначе — громкое извещение в виде ганебной истерики на всю улицу, чтобы все обратили внимание на его беспомощных родителей», — делится певица.

Сын Алины Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Сын Алины Гросу уже заметно подрос. Артистка говорит, что его рост составляет 66 сантиметров. Кроме того, малыш очень любит есть, а его вес уже 7,4 кг. Напоследок исполнительница обратилась к своему мужу и поблагодарила его за гены.

«Больше всего любим есть. Вес 7470. Рост пока не карьерный, но целых 66 см без метра, но с кепкой. Спасибо папе и своему мужу за гены этого мини-викинга», — подытожила артистка.

Сын Алины Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Напомним, недавно гимнастка Анна Ризатдинова восхитила фото с подросшим сыном. Спортсменка показала, как они вместе отдыхают в Риме.

Реклама

Новости партнеров