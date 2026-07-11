Аліна Гросу показала підрослого 3-місячного сина і похизувалась його кумедними досягненнями

Аліна Гросу з сином / © instagram.com/alina_grosu

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Українська співачка Аліна Гросу замилувала знімками з підрослим сином і розповіла, як він за цей час змінився.

Зокрема, минув вже третій місяць, як артистка насолоджується материнством. У своєму Instagram знаменитість ділиться подробицями про цей теплий період. Співачка показала свіжі кадри з Марком-Ґабріелем та розповіла про його досягнення.

Артистка говорить, що синочок вже навчився тримати соску. Окрім того, виконавиця жартома ділиться, що Марк- Ґабріель вміє філігранно маніпулювати всіма, хто піддається його чарам. Хлопчик вже вчиться у своїй манері висловлювати думку та дуже полюбляє бути у когось на руках.

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Син Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

«І так, минув ще один місяць. Вихованіше ми не стали. Всюди тицяємо цей пальчик. Ми навчились тримати соску, знайшли піпку (допомагаємо її мити). Філігранно маніпулюємо батьками, бабусею, дідусем і всіма, хто підпадає під чари нашої харизми. Намагаємось висловити свою думку гугуканнями. Не злізаємо з рук, інакше — гучне сповіщення у вигляді позорної істерики на всю вулицю, щоб всі звернули увагу на його безпорадних батьків», — ділиться співачка.

Син Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Син Аліни Гросу вже помітно підріс. Артистка говорить, що його зріст становить 66 сантиметрів. Окрім того, малюк неабияк полюбляє їсти, а його вага вже 7,4 кг. Наостанок виконавиця звернулась до свого чоловіка та подякувала йому за гени.

«Більш за все любимо їсти. Вага 7470. Зріст поки не карʼєрний, але цілих 66 см без метра, але з кепкою. Дякую татові і своєму чоловіку за гени цього мінівікінга», — підсумувала артистка.

Син Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нещодавно гімнастка Ганна Різатдінова замилувала фото з підрослим сином. Спортсменка показала, як вони разом відпочивають у Римі.

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